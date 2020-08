Drentse zandvlakte toneel van 'brown-out' oefeningen met militaire helikopters

Deze landingsprocedure vraagt veel van de vliegers, omdat het zicht beperkt is en deels ontnomen wordt. Onder andere de zandvlakte 't Kamperzand bij Havelte maakt onderdeel uit van de oefeningen.

Asser militairen

"Dit komt tijdens ons werk regelmatig voor", benadrukt de commandant van 300 (Cougar) Squadron, luitenant-kolonel Jorik ter Veer. "Niet alleen in woestijngebieden, maar ook tijdens oefeningen in Europa en zelfs hier in Nederland komen we soms dergelijke situaties tegen. Belangrijk dus om dit te blijven trainen."

Dat geldt ook voor de infanteristen van 11 Luchtmobiele Brigade Van de Johan Willem Frisokazerne in Assen, die meedoen aan de oefening. In een stofwolk door een helikopter worden opgepikt of gedropt vergt toch even wat andere vaardigheden.

Bekijk hieronder beelden die de luchtmacht eerder zelf maakte van zo'n 'brown-out':

Normaal gesproken wordt geoefend in het zuiden van Europa, waar de oefencondities warmte en zand of stof optimaal zijn. Door coronamaatregelen zijn essentiële trainingen voor helikopterbemanningen op dit moment niet mogelijk op de gebruikelijke locaties in het buitenland.

Militaire helikopters trainen daarom meer dan normaal in eigen land, zo houden vliegers hun vaardigheden en licenties op peil.

Zandvlaktes

De komende 3 weken worden de verschillende procedures overdag, maar ook in de avond in het donker getraind. Dit gebeurt op verschillende zandvlaktes binnen de gemeenten Meppel en Westerveld, maar ook in Amersfoort, Apeldoorn, Barneveld, Elburg, Epe, Harderwijk, Leusden, Nunspeet, Oirschot, Soest, Steenwijkerland en Zeist.

Defensie verspreidt de oefeningen zoveel mogelijk over de verschillende gebieden in Nederland, om zo het geluid en de overlast voor de omgeving te spreiden. Onder andere het weer kan er voor zorgen dat de oefeningen toch anders verlopen dan vooraf aangekondigd.