Mondkapjesplicht op middelbare school in Assen: 'Voelt een beetje dubbel'

"Het voelt wel een beetje dubbel", zegt een van de leerlingen. "Het voelt wel veilig, maar buiten hoeven we 'm niet op. Ik vraag mij af hoeveel zin het dan heeft. Ook wel vreemd dat we de enige school zijn in Assen met deze regel."

Risico's verkleinen

Alle leerlingen in de bovenbouw zijn op de school in Assen verplicht om een mondkapje te dragen in het pand, dus ook tijdens de lessen. Voor medewerkers geldt dat zij een mondkapje moeten dragen in de gangen. In de klas hoeft een docent geen mondkapje op.

Locatiedirecteur Koos Nieuwland is blij hoe de eerste dag verloopt. "Iedereen houdt zich netjes aan de regel. We hebben de week voordat de scholen weer begonnen goed nagedacht wat we moeten met al die onzekerheid rondom het coronavirus. De besmettingen die overal toenamen, de onduidelijkheid over leerlingen van 15 jaar en ouder of zij besmettelijk zijn en de zorgen onder docenten. Daarom hebben we besloten deze regel in te voeren, voorlopig tot 1 september."

Wisselende reacties

Nieuwland snapt dat niet iedereen blij is met deze regel. "We hoeven er ook niet blij mee te zijn. Het gaat erom dat we met z'n allen er aan werken om de risico's zo klein mogelijk te houden. Dan zijn we goed bezig."

Tijdens de pauze gaan de leerlingen massaal naar buiten, waar ze geen mondkapje hoeven te dragen. Ook de 1,5-meter afstand wordt niet gehouden. "Daarom denk ik dat dit weinig zin heeft", zegt een van de leerlingen. "Het is een beetje een verplichting. Het voelt goed omdat iedereen het kapje draagt, maar het blijft een gevoel van veiligheid."

Docenten tevreden

De afgelopen weken kwam vaak de ongerustheid van leerkrachten in het nieuws. Met deze mondkapjesplicht hoopt Nieuwland dan ook dat docenten prettig kunnen werken. "Zij voelen zich gesteund en veilig. Natuurlijk is het niet honderd procent veilig, maar dan kom ik er weer op terug dat we de risico's willen verkleinen."

Of de mondkapjesplicht ook na 1 september gehandhaafd blijft, is nog gissen. "Dat hangt natuurlijk volledig af van de ontwikkeling van de pandemie", sluit Nieuwland af.