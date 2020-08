'Fietspaden in Drenthe zijn te smal, verbreden kost miljoenen'

Tijdens het onderzoek is gekeken naar de kwaliteit van fietsroutes naar middelbare scholen in Nederland. Daarbij is specifiek gekeken naar de breedte en het type verharding van de fietspaden.

Van de 224 kilometer bekeken Drentse fietspaden voldoet twee kilometer fietspad. In het onderzoek is gekeken naar 'drukke fietspaden', dat zijn wegen waar dagelijks meer dan 150 middelbare scholieren over fietsen.

Minste fietspaden die voldoen

14 kilometer Drentse fietspaden vallen in de categorie redelijk. Opvallend is dat veel fietspaden in de provincie aangemerkt worden als 'te smal' en 'veel te smal'. Totaal 199 kilometer. Bijna 9 kilometer valt in de categorie 'nvt'.

Drenthe heeft in Nederland het minste aantal kilometers fietspad dat voldoet aan de juiste breedte. Gevolgd door Zeeland en Groningen.

Emmen en Assen

In de provincie Drenthe heeft de gemeente Emmen de meeste kilometers aan fietspaden, bijna 67 kilometer. Daarvan voldoet zo'n 700 meter fietspad aan de norm qua breedte.

In de gemeente Assen voldoet, van de bijna 30 kilometer, zo'n 400 meter. Hoogeveen heeft 300 meter fietspad dat breed genoeg is, van de in totaal van 21,4 km fietspad in deze gemeente.

In Meppel en Tynaarlo ligt 100 meter fietspad dat voldoet aan de breedte, van respectievelijk 17 en 14.8 kilometer fietspad.

In de overige Drentse gemeenten zijn de fietspaden niet breed genoeg.

Bekijk hieronder een verdeling in Drenthe:

Verharde en onverharde fietspaden

Het onderzoek laat ook zien of een fietspad verhard of onverhard is. Drenthe is daar een middenmotor. Onze provincie heeft vier kilometer aan onverhard fietspad, van in totaal 224 kilometer.

De verharde fietspaden zijn onderverdeeld in gesloten en open verharding. Gesloten verharding is een ondergrond van asfalt of beton. Daarvan ligt 156 kilometer fietspad in onze provincie. Van fietspaden met een open verharding, met een ondergrond van tegels en klinkers, liggen in Drenthe 55 kilometer.

Verbreden kost miljoenen

In het onderzoek komt ook een schatting naar voren hoeveel geld het zou moeten kosten om fietspaden in de categorie 'voldoet' te krijgen. Dat is onderverdeeld in twee varianten. Bij de eerste variant wordt een voldoende breed fietspad met open verharding vervangen door gesloten verharding en worden fietspaden verbreed waar dat mogelijk is. De kosten hiervan variëren tussen 15,5 miljoen en 36,1 miljoen euro.

De tweede variant is iets rigoureuzer: Alle fietspaden worden hierin verbreed en overal komt een gesloten verharding. In deze variant worden ook wegen smaller gemaakt waar dat nodig is ten behoeve van een fietspad. De tweede variatie kost tussen 32,9 miljoen en 76,7 miljoen euro.

In heel Nederland voldoende verbrede fietspaden aanleggen, eventueel ten koste van het autoverkeer, zou ruim 2,1 miljard euro kosten.