FC Emmen is er nog lang niet: Heracles met 2-0 te sterk

De ambitie van Emmen om een stabiele middenmoter in de eredivisie te worden en stiekem naar het linkerrijtje te gluren is vooralsnog een ambitie in woorden. De daden in de eerste oefenduels zijn teleurstellend. Verdedigend laat de rood-witte brigade van Lukkien veel steken vallen, opbouwend verloopt het allemaal te stroef en aanvallend wordt er niets tot nauwelijks afgedwongen.

Zonder Jansen, Peña, Laursen en Telgenkamp

FC Emmen startte tegen de nummer 7 van het afgelopen seizoen met Stefan van der Lei, Glenn Bijl, Miguel Araujo, Keziah Veendorp, Caner Cavlan, Michael Chacon, Hilal Ben Moussa, Simon Tibbling, Marko Kolar, Michael de Leeuw en Sekou Sidibe. Lukkien kon niet beschikken over de geblesseerde Anco Jansen, Sergio Peña en Nikolai Laursen én ook Dennis Telgenkamp ontbrak. De doelman lag ziek op de bank in Wierden.

Emmen begon redelijk, al duurde het 26 minuten tot de eerste kans kwam. Glenn Bijl mocht tot twee keer toe aanleggen, maar zag zijn inzetten gekeerd worden door Heracles-doelman Michael Brouwer die daarna ook de tweede rebound van Marko Kolar keerde. In een tijdsbestek van anderhalve minuut, na een half uur spelen, sloeg Heralces twee keer keihard toe. Eerst scoorde Mats Knoester uit een veel te gemakkelijk weggegeven corner door doelman Stefan van der Lei en zwak verdedigen aan de rechterkant, van Glenn Bijl, Miguel Araujo en Hilal Ben Moussa stelde Delano Burgzorg vervolgens in staat om de 0-2 te scoren. De gasten kregen daarna via Orestis Kiomourtzoglou nog een kans op de 3-0, maar dat bleef Emmen in deze slechte fase bespaart. De laatste mogelijkheid in de eerste helft was voor Emmen, maar de harde voorzet van Kolar kon niet worden afgerond door Sekou Sidibe.

Na rust bleef het flets van FC Emmen-zijde en ook Heracles bakte er niet veel meer van. Kansen kwamen er niet en dus bleef het bij die 0-2.