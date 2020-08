Gemeente Hoogeveen is voorbereid op nieuwe ongeregeldheden

"Het is net als gisteren. Wijkagenten, jeugdagenten en jongerenwerkers zijn in de wijk en buurten aanwezig om met jongeren te praten en ze te wijzen op hun verantwoordelijkheid, en om eventueel contact te leggen met hun ouders."

Rellen in Krakeel

Gisteravond gingen in de wijk tientallen jongeren de straat op na oproepen op sociale media. In de berichten werd opgeroepen om herrie te schoppen in de wijk Krakeel. De politie hield vier minderjarige jongeren aan voor het afsteken van vuurwerk en het beledigen van een agent. Na ingrijpen van de politie verspreidden de jongeren zich naar het Zuiderpark en de parkeerplaats bij de Tamboerpassage. Uiteindelijk wist de politie te verdere escalatie in Hoogeveen te voorkomen.

Ondernemers in de buurt van de ongeregeldheden van gisteravond willen enkel anoniem reageren. De een denkt dat het wel los zal lopen met rellen, maar anderen vrezen voor schade aan hun zaak. De gemeente houdt voor vanavond met verschillende scenario's rekening, zegt Loohuis. De burgemeester houdt het noodbevel achter de hand. "Het noodbevel heeft de politie nodig om bepaalde mensen van een plek te mogen verwijderen. Als de politie het nodig vindt, zal ik daar gebruik van maken."

Kopieergedrag

Waarom de jongeren de straat op gingen, is niet helemaal duidelijk. Eerder vonden soortgelijke taferelen plaats in Den Haag, Utrecht en Amersfoort en er kan sprake zijn van kopieergedrag. Door omwonenden van de ongeregeldheden wordt ook het ontbreken van activiteiten voor jongeren in Hoogeveen als mogelijke oorzaak aangewezen.

Hoewel het er in Hoogeveen een stuk minder heftig aan toe ging dan in die steden, hoopt burgemeester Loohuis dat er vanavond helemaal niets gebeurt in zijn stad. "Tegen jongeren zou ik willen zeggen: ik begrijp best dat jullie in een vervelende situatie zitten en dat het allemaal niet makkelijk is, maar ga dat niet op anderen botvieren en ga niet rellen of keten. En tegen ouders zou ik zeggen, want het gaat vooral om minderjarige jongeren, neem uw verantwoordelijkheid en houd uw kinderen in de gaten."

'Oproepen tot rellen is strafbaar'

Loohuis kan er niet goed de vinger opleggen waarom het juist misging in de wijk Krakeel. "Het is in die wijk begonnen met de oproepen. Ik denk dat er verder niet een specifieke reden is waarom de wijk Krakeel is uitgekozen. Daar is het begonnen en daar zit het nu aan vast. We onderzoeken nog waar die oproepen allemaal vandaan komen, we hebben daar voor een deel al een beeld van. Het is ook strafbaar om op te roepen tot dit soort zaken."

