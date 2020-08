Zes weken cel voor agressieve mondkapjesweigeraar in trein Emmen

"Mensen met een publieke taak, die erop moeten toezien dat reizigers in het OV een mondkapje dragen, verdienen respect en zéker geen klappen." De rechter in Assen was vanmiddag duidelijk over wat ze vond van het agressieve gedrag van een man uit Emmen die begin deze maand een conducteur van Arriva mishandelde.

De 33-jarige man gaf de conducteur op 4 augustus vier stompen in het gezicht, nadat hij hem erop had gewezen dat hij een mondkapje moest opzetten in de trein. Die stond op dat moment nog stil op het station in Emmen. De Emmenaar ging ervandoor.

De rechter veroordeelde hem tot anderhalve maand gevangenisstraf. De officier van justitie had twee maanden cel, waarvan één voorwaardelijk geëist met daarbij onder meer reclasseringstoezicht, een drugsverbod en een behandeling. Maar omdat de man zei dat hij niet wilde meewerken aan hulpverlening, leek de rechter een voorwaardelijk strafdeel met hulp zinloos.

Camerabeelden

De Emmenaar werd drie dagen na de mishandeling opgepakt. Politieagenten herkenden de man, die vaker is veroordeeld, op bewakingsbeelden uit de trein. Toen de man op het politiebureau geconfronteerd werd met de beelden, zei hij dat hij niet de dader was.

De rechter liet de beelden ook tijdens de rechtszaak zien. Daarop was zichtbaar dat de man, toen de conducteur bij hem kwam, zijn capuchon diep over zijn gezicht had getrokken en zijn rits tot aan zijn neus toe dicht had. Na een kort gesprekje viel de man de conducteur aan.

'De verkeerde'

"Ja, wat moet je ervan zeggen. Dit zijn schokkende beelden, mevrouw", verzuchtte de Emmenaar. "Maar dit ben ik niet. U heeft de verkeerde voor zich." Maar de rechter herkende de man ook duidelijk, zei ze in haar vonnis.

De Emmenaar zit nu bijna twee weken vast. Hij kampt met psychische problemen en volgens zijn begeleiders gebruikt hij veel drank en drugs. Dat laatste ontkende hij ook tijdens de rechtszaak.

Kneuzingen en angst

De Arriva-conducteur was ook bij de rechtszaak. Volgens zijn advocaat heeft hij door de klappen kneuzingen in zijn gezicht opgelopen en was hij erg geschrokken. De man heeft een paar dagen niet kunnen werken. De rechter bepaalde dat de Emmenaar hem 300 euro schadevergoeding moet betalen.

Lees ook: