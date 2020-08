Jongeren roepen op tot Project X-feest in Hoogeveen

Op een poster die circuleert binnen verschillende Whatsapp-groepen wordt opgeroepen tot een Project X-feest in Hoogeveen. Vrijdagavond op het Marktplein in de stad is 'een feest waar je alleen maar van kon dromen', volgens de poster.

Ook wordt er gevraagd om de afbeelding alleen in privéberichten te delen, en niet openbaar op sociale media te zetten.

'Gezellig feest'

Vrijdag om 21.00 uur, op het Marktplein in Hoogeveen, zo staat er te lezen. Bovendien wordt er vermeld: "Wij zijn niet uit op geweld. laten we er een gezellig feest van maken."

Gisteravond was de wijk Krakeel in Hoogeveen het toneel van ongeregeldheden. Tientallen jongeren gingen de straat op na oproepen op sociale media. In de berichten werd opgeroepen om herrie te schoppen in de wijk Krakeel. De politie hield vier minderjarige jongeren aan voor het afsteken van vuurwerk en het beledigen van een agent.

Hoe serieus?

Politiewoordvoerder Paul Heidanus laat weten op de hoogte te zijn van de plannen. "We proberen de berichten op dit moment te duiden. We moeten eerst analyseren hoe serieus deze oproep is. Oproepen voor zogenoemde Project X-feesten komen regelmatig voorbij, en meestal is het een broodje aap, of een aantal jongeren dat zich verveelt. En dan loopt het met een sisser af."

Toch neemt de politie de aankondiging serieus: "Zeker gezien de gebeurtenissen van gisteravond volgen we dit op de voet. Sowieso zijn we de situatie in Hoogeveen continu aan het monitoren."

Project X is de naam voor een feest waarvoor via sociale media gasten worden uitgenodigd, die in zulke groten getale komen dat het feest enorm uit de hand loopt. Het meest bekende Project X feest in Nederland was in 2012 in Haren. Daar kwamen duizenden mensen af op een openbare uitnodiging voor een verjaardagsfeest van een meisje dat 16 werd. Het draaide uit op rellen, waarbij lantaarnpalen, verkeersborden en winkels kort en klein werden geslagen. Het ontleent zijn naam aan de film Project X, waarin de hoofdpersonen van plan zijn aan populariteit te winnen door een groot feest te organiseren, een plan dat al snel helemaal uit de hand loopt.

