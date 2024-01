Drentse culturele instellingen verheugd over advies voor meer subsidie naar de regio

Culturele organisaties in Drenthe zijn blij met het advies van de gezaghebbende Raad voor Cultuur om meer culturele subsidies naar de regio te laten vloeien.

De Raad voor Cultuur kwam vrijdag met een advies voor de staatssecretaris van Cultuur en Media over herverdeling van Rijksgeld voor cultuur vanaf 2029. De Raad wil het geld evenwichtiger verdelen en ook extra geld uittrekken voor de regio.

Positieve reacties

Into Nature is blij met het advies van de Raad voor Cultuur. De organisatie houdt om het jaar een manifestatie waarbij kunstwerken middenin de natuur worden tentoongesteld. "Het is natuurlijk ontzettend goed nieuws en heel fijn dat dit signaal wordt gegeven. Wij benoemen al jaren dat 80 procent van het Rijksgeld naar de Randstad gaat. Het is heel belangrijk dat er in de regio geld bijkomt", zegt Marinus Pranger van Marketing en Communicatie van Into Nature.

Ook de Peergroup, die al twintig jaar locatietheater in Drenthe maakt over maatschappelijke thema's, zegt superblij te zijn met het advies van de Raad voor Cultuur. "Het betekent erkenning voor de regio. Het idee was altijd: wat men in Amsterdam maakt, moet maar door Nederland toeren. Wat wij goed doen is theater maken door, voor en met de regio. Daardoor is er veel draagvlak om mee te doen of te komen kijken. Je voelt je verbonden. En dat is in deze tijd heel erg belangrijk", zegt artistiek leider Dirk Bruinsma.

Kans op subsidie groter

Eerder wees de Raad voor Cultuur een subsidieaanvraag van Into Nature af. Pranger denkt dat het advies van de Raad voor Cultuur nu al doorwerkt bij huidige aanvragen. "Een aanvraag die we nu doen maakt veel meer kans op het moment dat er zo'n advies op de plank ligt waarbij er in de toekomst meer gelden gaan komen", aldus Pranger.

De Raad voor Cultuur wil dat er 200 miljoen euro bovenop het bestaande budget beschikbaar komt voor de regio. "Het is een heel mooie mogelijkheid om Drenthe nog meer op de kaart te zetten en alle talenten die hier zijn te ontwikkelen en een kans te geven. Het krijgt dan een sneeuwbaleffect."

Bruinsma over het extra geld: "Het platteland als podium in de toekomst? Laten we het in de spotlights zetten. Dat er financiële erkenning komt is fantastisch. Ik hoop ook dat er meer aanvragen komen. Want er kan wel meer geld zijn, maar dan moeten er ook plannen zijn om uit te voeren."

Steunt nieuw kabinet cultuur?

Het is natuurlijk nog wel de vraag of een nieuwe regering zal instemmen met het advies en extra geld beschikbaar gaat stellen. "We hebben natuurlijk naast een regering ook een oppositie. Het is niet zo dat het allemaal gesneden koek is, dus we gaan zien wat de uitkomst wordt. Maar dat het advies er zo ligt, is heel gunstig voor ons", zegt Pranger.