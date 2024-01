Ruim baan in Duitsland: groen licht voor verdubbeling E233

Een deel van de E233 in Duitsland wordt verdubbeld. Verkeersminister Olaf Lies van deelstaat Nedersaksen heeft daarvoor groen licht gegeven. Het gaat om het stuk vanaf de A37, bij de Nederlands-Duitse grens tot aan Meppen.

De E233 is een veelgebruikte route om verder in Duitsland te komen, richting steden als Bremen en Hamburg, of om Scandinavië te bereiken. Voor uitbreiding van het grootste deel van de route, vanaf Meppen tot de aansluiting bij A1, moet nog goedkeuring volgen.