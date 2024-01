Basisschool in Gieten in ban van diefstal, enveloppen met geld voor leerlingen meegenomen

Op de openbare basisschool in Gieten zit de schrik er goed in. In een e-mail naar ouders van leerlingen laat de school weten dat er geld is gestolen. Het gaat om groepsgeld, waar normaal gesproken spullen van worden gekocht voor de kinderen.

Het geld ligt in een envelop op een niet zichtbare plek in de school. Toch zijn acht groepen hun geld kwijt.

Om hoeveel geld het gaat en wie dit op z'n geweten heeft is niet bekend. De school wil geen toelichting geven op de mail. Het gebouw wordt ook wekelijks gebruikt door de muziekverenigingen in het dorp, zij zijn op de hoogte gebracht van de diefstal. Volgens de school is het mogelijk dat er toch iemand naar binnen is gelopen die er niet hoorde.

Aangifte