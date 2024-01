Waterschap ving ruim duizend muskusratten: 'Historisch laag'

De aanpak van muskusratten lijkt zijn vruchten af te werpen, blijkt uit cijfers van Waterschap Drents-Overijsselse Delta (WDODelta). Waar in 2022 nog ruim 1.600 muskusratten werden gevangen, is dat aantal vorig jaar gedaald naar bijna 1.100.

Waterschappen vangen muskusratten vanwege hun gegraaf in dijken en oevers. Onder de grond maken ze gangen en holen waardoor dijken verzwakken en (deels) kunnen instorten.

Kruiwagens vol zand

De dieren komen van nature niet voor in Nederland en hebben nauwelijks natuurlijke vijanden, schrijft WDODelta. "Een volwassen muskusrat kan met gemak zo'n twaalf kruiwagens vol zand verplaatsen per jaar."

Het waterschap krijgt naar eigen zeggen steeds meer controle over de muskusrat. De bestrijders van WDODelta speuren langs dijken, rivieren en kanalen in een gebied van Assen tot Deventer. Daarbij letten zij op uitwerpselen, vraatsporen en tunnels die de ratten maken om bij het water te komen.

Terugdringen tot Duitsland

Doel is om de muskusrat in 2034 te hebben teruggedrongen tot aan de Duitse grens. Terwijl er in 2014 nog meer dan 18.000 muskusratten werden gevangen. De resultaten van vorig jaar noemt het waterschap "historisch laag".