Glenn Bijl: Blijkbaar kunnen we in oefenduels niet alles brengen wat erin zit

In een tijdsbestek van amper twee minuten sloegen de gasten twee keer genadeloos toe en dat na twee cadeautjes van de thuisclub. "Ik had niet zozeer verwacht dat we veel verder zouden zijn op dit moment in de voorbereiding", aldus Glenn Bijl, "maar wel dat we de goals niet zo gemakkelijk zouden weggeven. Waar dat aan ligt? Misschien aan scherpte, er te makkelijk over denken of dat we elkaar niet helpen. Ik weet het niet, maar het is in ieder geval niet goed. Het gaat niet om de punten en blijkbaar kunnen we dan niet alles brengen wat erin zit."

Aan de bal miste FC Emmen, ook vandaag, volgens Bijl creativiteit. "Het is allemaal leuk en aardig, maar er is niemand die een mannetje passeert zodat we een overtal creëren."

'Als Nikolai en Sergio wegvallen blijft er weinig creativiteit over'

Lukkien deelt de mening van zijn rechtsback. "We zijn daarin te smal. Sergio Peña en Nikolai Laursen hebben die kwaliteit, maar als zijn wegvallen is er geen alternatief. Dat baart me wel zorgen."

Lees ook: