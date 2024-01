Vermeende leider jeugdbende Emmen: 'Ik heb niemand op pad gestuurd'

De 20-jarige Jermaine S. uit Emmen ontkent dat hij begin vorig jaar jongeren op pad stuurde om gewelddadige diefstallen te plegen. S. wordt onder meer verdacht van het medeplegen van de fatale diefstal in de jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen. De 26-jarige begeleidster Marit uit Groningen werd daarbij gedood.

Als S. niet de jongeren had gedwongen "snel geld te maken", door onder meer overvallen te plegen, dan was het fatale incident binnen Yorneo niet gebeurd, zo redeneert het OM. Dat maakt S. medeverantwoordelijk voor het afschuwelijke drama in de instelling. S. werd vrij kort na de dodelijke steekpartij opgepakt, net als de twee tieners (toen 16 en 19 jaar) die direct betrokken waren bij het steekincident.

Niet met lege handen terug

De tieners zeiden dat ze door S. op pad waren gestuurd om een tankstation te overvallen. Dat was gesloten. De jongens durfden niet zonder een buit terug te keren, omdat er dan klappen zouden vallen. Het idee ontstond om de kluis van de instelling, waar de jongste op dat moment woonde, te stelen.

De jongste wist dat de begeleidster en een meisje die avond alleen in het pand waren. De medewerkster had de sleutels van het kantoor, waar de kluis stond.

Ontkenning

Het OM gaat ervan uit dat de begeleidster werd gedood om de kluis te kunnen stelen. Tegen de verdachten (inmiddels 17 en 20 jaar oud) werd vorige week twee en tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. S. zei na zijn aanhouding tegen de politie dat hij de tieners van het steekincident niet kende. Tijdens de rechtszitting komt hij daar deels op terug. De jongeren kwamen wel eens in zijn woning chillen (blowen, gamen en hangen).

Hij hoorde hun "stoere gepraat" wel aan en deed dit af als onzin, zei hij tegen de rechter. "Ik word afgeschilderd als de leider van een jeugdbende. Ik ben dat helemaal niet", zei hij. Na het steekincident kwamen beide tieners aan de deur. "Ik heb ze direct weggestuurd", zei hij. Een vriendin in zijn woning verklaarde dat de jongste verdachte van het steekincident zich in de woning heeft omgekleed.

Bebloede telefoon

De vriendin wilde weg en pakte een telefoon van het aanrecht. Ze dacht haar eigen telefoon, maar dat toestel zat onder het bloed. De telefoon bleek van de neergestoken begeleidster te zijn. Het toestel werd op het dak gegooid. Het OM verwijt S. ook de voorbereiding van de overval op de McDonalds in Emmen. Die zou hij samen hebben gepland met de 20-jarige Gino de W. uit Groningen. De W. moet morgen voor de rechter verschijnen.

De beelden van de overval op het fastfoodrestaurant werden tijdens de rechtszitting getoond. Twee jonge mannen komen op de beelden gehuld in het zwart het restaurant binnen. Ook hun gezichten zijn bedekt. Eén van hen schiet direct in de lucht en beiden eisen geld. Een kassalade wordt geleegd. Er is enkele honderden euro's buitgemaakt. De zeventien medewerkers van die avond waren flink onder de indruk van het gebeuren, zei de rechter tegen S.

Op de telefoon van S. vinden de agenten zoektermen die linken naar de overval. Hij hoorde bij hem thuis over de overval. De 16-jarige, die enkele dagen later ook zijn begeleidster doodde, vertelde dat hij samen met een 17-jarige tiener uit Roden de overval had gepleegd. "Ik geloofde dat niet en zocht op internet of die overval echt was gepleegd", verklaarde S. de zoekslagen op zijn telefoon.

Niets mee te maken

De tieners gebruikten bij de overval een tas van S. "Ja, die was van mij, maar ze hebben die met een smoes geleend", zei de man daarover. Het wapen dat is gebruikt, was van de jongen uit Roden. "Dat had hij altijd bij zich, er zaten wat losse flodders in". Ook de jongen uit Roden woonde in die periode tijdelijk in de jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen. S. zei dat hij niets met de overval op de McDonalds te maken heeft gehad. "Er is ook geen buit met mij gedeeld", zei hij.