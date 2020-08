Boa's gemeente Emmen en hengelsportfederatie slaan handen ineen: 'Vaker controleren'

"We gaan dit doen om de klachten uit de hele gemeente aan te pakken", zegt Sanne de Vrieze, boa bij de gemeente Emmen. "We krijgen veel klachten uit Emmen zelf, maar ook uit de buitendorpen. Per wijk komen per week wel zes of zeven klachten binnen. Mensen kamperen, laten hun troep achter of vissen met meer hengels dan is toegestaan."

"We zijn door de gemeente Emmen benaderd", zegt directeur Henk Mensinga van Sportvisserij Groningen-Drenthe. Hij staat bij de Rietplas, volgens hem een van de probleemzones, omdat de huizen dicht tegen het water staan. "Er zitten hier dagelijks vissers. Het is vijf meter en het is knullig met dit mooie weer als je lekker in de tuin zit, en je ziet constant vissers zitten. Ik kan me voorstellen dat ze klagen." De federatie en de gemeente gaan bekijken of vissen op bepaalde stroken in de wijk Rietlanden verboden kan worden.

"Het is de bedoeling dat onze boa's samen optrekken met de boa's van de visfederatie", aldus Mensinga. "We moeten gezamenlijk kijken welke oplossingen we kunnen bieden. De boa's van de gemeente Emmen en die van ons weten elkaar beter te vinden. Er is een gezamenlijke appgroep. In de weekends zijn de boa's van de gemeente niet beschikbaar, maar die van ons wel. En we voorkomen dat mensen dubbel worden gecontroleerd."