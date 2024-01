Huismus opnieuw meest getelde vogel in Drenthe tijdens tuinvogeltelling

Ook dit jaar staat de huismus op eenzame hoogte bij de Nationale Tuinvogeltelling. Ruim twintigduizend keer werd de vogel afgelopen weekend geteld in de Drentse tuinen. Daarmee prolongeert het dier zijn titel van vorig jaar, toen het ook al de meest voorkomende vogel in Drenthe was.

Het podium wordt voltooid door de kool- en de pimpelmees. Die twee werden vorig jaar ook al tweede en derde.

De uitverkiezing is niet voor de sier, tijdens de Nationale Tuinvogeltelling krijgen verschillende vogelorganisaties een goed beeld van de ontwikkeling van broedvogels in ons land. Naast de ruim twintigduizend huismussen werden er in Drenthe ook iets meer dan tienduizend koolmezen en ruim achtduizend pimpelmezen geteld.

Duizenden deelnemers

In totaal deden er iets meer dan 4.300 Drenten mee aan de telling. Zij telden in totaal 75.000 vogels in Drenthe. De provincie komt overeen met het landelijke beeld, waar de huismus in elke andere provincie ook de meest voorkomende vogel was.

Jaar van de huismus

De uitverkiezing is dit jaar extra bijzonder. De Vogelbescherming en Sovon, dat onderzoek doet naar vogels, hebben dit jaar ervoor gekozen om 2024 het jaar van de huismus te maken. De vogel mag dan nog wel in groten getale te zien zijn in Nederland, de aantallen zijn sinds de jaren zeventig gehalveerd.

Vooral in de grote steden zijn veel huismussen verdwenen, al lijkt die achteruitgang de laatste jaren gestopt, meldt de Vogelbescherming. De oorzaak daarvan is de afname van de hoeveelheid groen in steden.