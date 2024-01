'Coevorden heeft geen goede openbare toiletten'

De binnenstad van Coevorden moet de komende jaren veel toegankelijker worden voor gehandicapten. Dat stelt Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Coevorden. Er zijn volgens de stichting nog te veel struikelblokken voor mensen met een beperking en het ontbreken van voldoende toiletvoorzieningen zien ze als een groot gemis.

Het platform heeft inmiddels hierover een gesprek aangevraagd bij de gemeente Coevorden. "We hopen snel met elkaar om tafel te gaan, want er moet wel wat gaan gebeuren." Dat zegt voorzitter Helga Abbing van het platform. Haar organisatie is naar eigen zeggen al jaren bezig om de belangen van mensen met een handicap op de kaart te zetten.

"We hebben meerdere keren met raadsleden en ambtenaren van de gemeente een rondgang door de binnenstad gemaakt en daarbij gewezen op knelpunten. En we hebben ook meerdere malen adviezen gegeven."

'Toegankelijkheid nog steeds onder de maat'

Soms gebeurt daar ook wel wat mee, zegt Abbing. "Maar over het algemeen zien we dat de toegankelijkheid voor mindervaliden nog steeds onder de maat is." Met het aangevraagde gesprek wil het platform er naar eigen zeggen 'meer druk op zetten'.

Sinds 2016 is er een VN-verdrag, op basis waarvan de overheid verplicht is ervoor te zorgen dat mensen met een beperking volwaardig moeten kunnen meedoen in de samenleving. "Daar verwijzen we natuurlijk graag naar."

Fietsers en reclameborden

Concrete problemen in de stad zijn volgens Abbing vooral in de Friesestraat te vinden, de winkelstraat van Coevorden. "Hier zien we dat de tegelstroken die blinden en slechtzienden gebruiken, onderbroken worden. Een lastig punt is ook het kruispunt ter hoogte van de Schoolstraat, waar automobilisten rechtsaf slaan."

Meer in het algemeen zijn er volgens haar problemen doordat fietsers of mensen op scooters tussen winkelend publiek door slalommen en winkeliers soms hun reclameborden te ver op de weg zetten. "Dat soort situaties maakt het voor mensen die moeilijk ter been zijn of slechtziend zijn, erg lastig."

Te weinig toiletvoorzieningen

Een ander euvel waar het Platform Gehandicaptenbeleid mee zit, is de beperkte toiletmogelijkheden. "Wij pleiten al jaren voor een goede openbare toiletvoorziening, die ook ruim beschikbaar is. Nu is er alleen een mogelijkheid bij het gemeentehuis en De Heeren van Coevorden, maar voor die locatie ben je wel afhankelijk van openingstijden."

Voor mensen in een rolstoel of met een andere handicap, is het daardoor lastig om 's avonds een keer uit eten te gaan in de stad, denkt zij. "Je bent dan aangewezen op een toilet in de horecazaak en die zijn niet altijd even handig bereikbaar." Goede openbare toiletvoorzieningen zijn volgens het platform door de vergrijzing de komende jaren steeds meer nodig.

Drempelchecks bij ondernemers

Bij eerdere 'drempelchecks' bij ondernemers, zijn er wel winkeliers geweest die bereid waren kleine aanpassingen in hun winkel te doen om de toegankelijkheid te verbeteren. "Soms zijn dat eenvoudige maatregelen, daar zijn we heel blij mee. Meer in het algemeen valt ons op dat met name de landelijke ketens minder snel bereid zijn om met onze aandachtspunten aan de slag te gaan."

Het platform wil graag spoedig met de gemeente in gesprek over een toegankelijker stadscentrum. "We willen graag meer het aanspreekpunt worden over deze zaken. We willen ook nauw betrokken worden bij toekomstige ontwikkelingen in de stad, zodat we onze adviezen kunnen geven op het gebied van bereikbaarheid en toegankelijkheid." Wat dat laatste betreft, verwijst ze onder meer naar de herinrichting van het Markt- en havengebied van de stad.