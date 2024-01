Oud-politicus Henk Brink na ruim 40 jaar weg bij VVD

Oud-politicus Henk Brink heeft zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd. Brink was meer dan 40 jaar lid van de liberale volkspartij. Zijn besluit om te breken met de VVD viel eind vorig jaar. "Met pijn in het hart", benadrukt hij.

Brink heeft de VVD de rug toegekeerd vanwege 'een opeenstapeling van factoren', zegt hij in een toelichting. De Drentse partijbons noemt daarbij het landelijke beleid rondom landbouw en stikstof. Verder mist hij 'contact met de regio', waarvan de landelijke afdeling zich zou hebben vervreemd.

"Het speelde al wat langer", vervolgt Brink over het verscheuren van zijn partijlidmaatschap. "Het draait vooral om het beleid van het laatste kabinet. Er zijn altijd dingen waar je het oneens over bent, dat is logisch. Ik zei weleens: 'Ik ben lid van de minst slechte partij'. Maar als je voelt dat je niet wordt gewaardeerd, dan vind ik daar wel iets van."

Stikstofmotie

Wrevel bij Brink zit onder meer in de motie op het VVD-congres in juni, waarin partijleden de stikstofplannen van de eigen minister Christianne van der Wal wilden dwarsbomen. De motie die hiertoe opriep, werd nipt aangenomen. "Maar wat er gebeurt? Je wordt geen blik waardig gegund. En je hoort dat de voorstemmers 'het echt niet hebben begrepen'. Dan komt een moment waarop je denkt: hoelang wil ik dit nog? Is dit de partij waar ik ooit lid van ben geworden?"

Brink heeft naar eigen zeggen veel steun ervaren van Drentse partijleden. "Dit gaat ook niet over hen. Dit gaat honderd procent over wat landelijk gebeurt."

Carrière

De bij Zwiggelte woonachtige Brink, die een boerenbedrijf heeft, begon als gedeputeerde in Drenthe in april 2011. In de jaren daarvoor was hij gemeenteraadslid en later ook fractievoorzitter van de liberalen in de gemeente Midden-Drenthe. Ook was hij bestuurder van landbouworganisatie LTO.

Als provinciebestuurder had Brink in zijn laatste termijn onder andere verkeer, economie en sport in zijn portefeuille. Een van zijn laatste daden als VVD-bestuurder is het transformeren van de VAM-berg tot fietsattractie, die hij met het binnenhalen van het EK wielrennen in de etalage zette.

Terugkeer?