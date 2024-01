Overal in Drenthe stijgen de gemeentelijke belastingen

Volgens het CBS is de grootste stijging in de gemeente Noordenveld (12,7 procent), maar de gemeente zegt dat die informatie onvolledig is. Noordenveld zegt dat de stijging uitkomt op 7 procent, net iets onder het landelijk gemiddelde van 8,5 procent. Van de gemeente Noordenveld was al bekend dat ze de onroerendezaakbelasting zou verhogen om zo 'zwarte cijfers' te schrijven voor de begroting. In Noordenveld was de vastgestelde tariefverhoging voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing nog niet verwerkt en kloppen de cijfers daarom niet, aldus de gemeente.