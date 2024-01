Buurthuis De Poort teleurgesteld in gemeente Assen: 'Opbergruimte buiten is niks'

De voormalige Ericaschool willen ze achter de hand houden als wisselschool, mochten andere scholen in de buurt verbouwd moeten worden.

Houten hok of container

De oplossing ligt volgens de gemeente buiten, of voor of achter het buurthuis. Ze denken dan aan opslag in een houten hok of een container. Of dat ook kan, is nog zeer de vraag. De historische Ericaschool staat op de provinciale monumentenlijst. En dan gelden er strenge regels, als het gaat om het plaatsen van bijgebouwen. Die zouden het historische beeld kunnen aantasten.

Maar penningmeester Brian Schoonbeek wil helemaal geen opslagplek buiten. Hij ziet dat niet als praktische oplossing. Hij is zeer teleurgesteld dat dit, na maanden van overleg en wachten op duidelijkheid, het enige alternatief is. "Erg spijtig hoe ze op het stadhuis reageren. Met zo'n hok buiten moet je weer een eind slepen met spullen, en dan ook nog door weer en wind. De kortste klap is gewoon vanuit onze zaal de boel doortrekken naar dat ene klaslokaal, waar nu dus dat ene gipswandje nog tussenzit. Dan heb je alles opgelost in één dag."

Meer huur betalen

Het wil er bij de speeltuinvereniging niet in dat de gemeente niet één lokaal van het leegstaande schoolgebouw kan missen. "Er blijven dan nog zat klaslokalen over. En we zijn zeker bereid meer huur te betalen voor ons buurthuis, als we die vierkante meters erbij krijgen, voor ons geen enkel punt", zegt Schoonbeek.