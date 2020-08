WK-seizoen voor zijspannen in z'n geheel geschrapt

Een flinke domper voor Bennie Streuer, Ilse de Haas en Kees Endeveld uit Grolloo. De strijd om de wereldtitel in de zijspanklasse is in z'n geheel afgelast.

Na de uitbraak van het coronavirus bleek het niet mogelijk om de race-kalender te reorganiseren. Na gesprekken met lokale overheden in Kroatië, Hongarije, Duitsland, Groot-Brittanië en Portugal ging er een streep door het hele WK-seizoen.

"Ja, dat is enorm balen want we waren goed bezig", zegt bakkenist Ilse de Haas. "We zagen het al wel een klein beetje aankomen. Er doen veel combinaties uit Engeland mee in de strijd om de wereldtitel. En voor hen is het in deze tijd lastig om naar het vaste land te komen met al die quarantaineregels rondom corona. Hierdoor haakten steeds meer combinaties voor het WK af."

Nederlands/Duits kampioenschap

Wat rest voor Streuer en De Haas is de strijd om het Nederlands/Duits kampioenschap. In de strijd om het ONK/IDM finishten ze afgelopen weekend op het TT Circuit al twee keer als tweede. Kees Endeveld werd met zijn bakkenist Hendrik Crome twee keer vierde in Assen.

"We kunnen nu in ieder geval alle wedstrijden om het ONK/IDM nog rijden. Dat zijn er nu nog vijf. Daarnaast willen we nog twee keer naar Engeland om bij de British Superbikes te rijden en wie weet pikken we ook nog een wedstrijd in Frankrijk mee. Het geeft ons wel de gelegenheid om nog beter te wennen aan onze nieuwe machine", besluit De Haas.

Voor Streuer en De Haas zou het hun eerste volledige WK-seizoen samen worden. Ook Kees Endeveld en Hendrik Crome hadden zich ingeschreven voor de strijd om de wereldtitel.

