In de regen en kou ook naar buiten: agrarische kinderopvang in opmars

Spelen in het hooi, dieren aaien en voeren: de agrarische kinderopvang wordt steeds populairder. Dat zegt de Vereniging Agrarische Kinderopvang (VAK). Drenthe heeft er sinds vandaag een bij: 'De Blije Koe' in Eeserveen opende de deuren.

"Ik ben zelf opgevoed op een boerderij en dat wil je gewoon ieder kind bieden", zegt Lisanne Boxem, eigenaresse van De Blije Koe. Volgens Boxem zorgt de vele buitenlucht en het contact met de dieren voor een goede ontwikkeling van de kinderen.

Gezondheid

De grote, groene, buitenruimte is het grootste verschil met een reguliere kinderopvang. "Daar is het voornamelijk stoep. Ouders weten het vele buitenspelen bij ons te waarderen. Zelfs op dagen dat het regent of iets frisser is gaan de kinderen altijd naar buiten", zegt Monique Litjens van de VAK.

Bij De Blije Koe mogen de kinderen meehelpen met het verzorgen van de dieren op de boerderij. "Ze mogen de leidsters bijvoorbeeld helpen met het konijnenhok verschonen en de kippen en kalfjes voeren. Daar leren ze veel van", aldus Boxem.

Dat is ook één van de redenen waarom ouders kiezen voor een agrarische kinderopvang. Ouders hebben het er zelfs voor over om net iets langer te rijden voor zo'n opvang, weet Boxem. "Ik moet dat zelf natuurlijk nog ondervinden, maar hoor het wel veel van collega's."

Buiten slapen

Er wordt niet alleen buiten gespeeld, maar er kan ook buiten worden geslapen. Hiervoor heeft Boxem een speciaal buitenbed aangeschaft. "Het lijkt een beetje op een konijnenhok, maar het is heerlijk voor de kinderen." Boxem legt uit dat baby's goed in slaap vallen in de buitenlucht. "We doen de kinderen een dikke slaapzak aan, muts op, handschoenen aan en dan kunnen ze prima buiten slapen."

Lange wachtlijsten

In Drenthe komen agrarische kinderopvangen niet veel voor, vertelt Litjens. Toch opent er in mei nog een agrarische opvang in dezelfde gemeente als De Blije Koe. "Ik zie het niet als concurrentie hoor, maar gewoon als collega's. Ik denk dat we elkaar alleen maar kunnen versterken", zegt Boxem.