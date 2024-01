OM eist zeven jaar cel tegen vermeende leider jeugdbende Emmen

De 20-jarige Jermaine S. uit Emmen moet volgens het Openbaar Ministerie (OM) zeven jaar de cel in, vanwege betrokkenheid bij de dood van 26-jarige Marit in jeugdinstelling Yorneo.

Onder andere zou hij de jongeren hebben aangespoord om een overval te plegen in de jeugdzorginstelling Yorneo, met dodelijke afloop.

Als S. niet de jongeren had gedwongen "snel geld te maken", door onder meer overvallen te plegen, dan was het fatale incident binnen Yorneo niet gebeurd, zo redeneert het OM. Dat maakt S. medeverantwoordelijk voor het drama in de instelling. S. werd vrij kort na de dodelijke steekpartij opgepakt, net als de twee tieners (toen 16 en 19 jaar) die direct betrokken waren bij het steekincident.