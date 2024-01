Nieuwe appartementen aan rand van centrum Emmen

'Aan de rand van de stad én vlak bij het centrum'

Woningbouw in de vorm van appartementen is volgens Hafkamp een prima invulling voor dit terrein. "Je zit hier aan de rand van de stad, met een goede uitvalsweg richting de N34, maar tegelijkertijd óók op loopafstand van het centrum. We verwachten veel belangstelling voor dit project."

Als de bouw eenmaal kan starten, volgt de oplevering volgens de ontwikkelaar ook redelijk snel. "Omdat wij werken met een prefabsysteem met staalframebouw, kunnen we heel snel bouwen. De afgelopen tijd realiseerden we op meerdere plaatsen in het land woonvilla's met een gemiddelde bouwtijd van een half jaar. Nu wordt dit plan in Emmen 'one of a kind', dus ik vind het wat lastig om aan te geven hoe snel we hier zullen bouwen, maar onze ervaring is dat het snel kan gaan. Vooral omdat we een bouwteam buiten en binnen gelijktijdig aan het werk hebben."