Drenthe protesteert: verdeel geld voor regionale kunst beter

Veel regionale kunstgroepen krijgen wel een positief advies, maar geen budget. In een ingezonden brief in de Volkskrant verzetten gedeputeerden van Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland zich tegen de kaalslag die in de regionale kunst dreigt. "Zo raken we unieke kunstgenres en onmisbare groepen kwijt, die stevig geworteld zijn in onze omgeving en hier een sterke band hebben opgebouwd met een trouw publiek", schrijven de gedeputeerden.

Positief rapport, geen geld

Een van de theatergezelschappen die een positief rapport kreeg, is de PeerGroup uit Donderen. Zij hadden net als voorgaande jaren 400.000 euro subsidie aangevraagd, maar kregen niets. Net als de Asser theaterwerkplaats Garage TDI. Een jaarlijkse bijdrage van 125.000 euro konden zij op hun buik schrijven, omdat het PFK de kwaliteit van hun werk als zwak bestempelt. Ook het Festival Veenhuizen kon fluiten naar een subsidie.

Meer geluk was er voor het FestiValderAa in Schipborg, het jeugdtheaterfestival Art of Wonder in Assen en Puppet International in Meppel. Zij ontvangen wel een bijdrage van het FPK. In totaal mogen deze drie festivals 87.500 euro verdelen, een fractie van het totale bedrag dat 'landelijk' wordt uitgekeerd.

'Dit staat haaks op belofte kabinet'

De provincies onderstrepen dat het culturele fonds bedoeld is voor heel Nederland. "Het staat bovendien haaks op de belofte dat het kabinet 'een kabinet van de regio's' zou zijn." Ze roepen minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) en de Tweede Kamer op "de belofte aan de regio's na te komen, óók voor instellingen die afhankelijk zijn van het FPK. Behoud het makersklimaat en de kwaliteit van het creatieve cultuuraanbod in de regio."

Twee weken geleden begon de PeerGroup al online een actie tegen het beleid van het FPK.

