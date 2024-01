Dankzij nieuwe toets kunnen kinderen in Zwartemeer zonder stress carnaval vieren

Dit jaar maken de leerlingen van groep 8 voor het eerst kennis met de zogeheten doorstroomtoets, voorheen bekend als de Cito-toets die traditioneel aan het einde van het schooljaar werd afgenomen. Zo ook de leerlingen van De Banier uit Zwartemeer.

Eerder werden eindtoetsen rond april afgenomen. Nu is dat in het begin van het jaar en dat komt de basisschool in Zwartemeer goed uit.

Carnaval in Zwartemeer

Want volgende week wordt er carnaval gevierd. "Carnaval in Zwartemeer is groot, het wordt hier groots gevierd en we pakken een stukje erbij op school", vertelt schooldirecteur Ellen Vos.

"Volgende week vrijdag staat onze school helemaal in het teken van carnaval. We organiseren carnavalsfeesten met een lawaaioptocht en gaan vervolgens naar het sportlandgoed, waar de kinderen optredens zullen verzorgen."

Kritiek op Cito-toets

Eerder werd op basis van je Cito-score een niveauadvies gegeven, dat je op de middelbare school gaat volgen. Maar de doorstroomtoets werkt anders. Basisscholen hebben eerder dit jaar een niveau advies geschreven voor de leerlingen. De doorstroomtoets bepaalt of dit advies klopt en of het niet te laag is. Is het te laag, dan kunnen leerlingen alsnog een hoger advies krijgen, maar niet een lager advies.