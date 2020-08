Extra toezicht bij overweg Hooghalen na 'bijna-ongeluk'

De overgang in Hooghalen waar in mei het dodelijke ongeluk plaatsvond (Rechten: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

Bij een onbewaakte overgang in Hooghalen is gisteren volgens ProRail op het nippertje een ongeluk voorkomen tussen een trekker en een trein van de NS. Vanwege de onveilige situatie houden boa's nu extra toezicht bij de overweg.

ProRail heeft vanwege het incident samen met de NS besloten om er extra toezicht te plaatsen, zegt woordvoerder Aldert Baas van de spoorbeheerder. "Ondertussen onderzoeken we wat de toedracht is geweest van het bijna-ongeluk en bepalen we of er vervolgacties nodig zijn. Het is enorm schrikken voor de betrokkenen."

ProRail wil de onbewaakte overgangen het liefst zo snel mogelijk opheffen. "Daarover zijn we in gesprek met de omwonenden."

Vakbonden willen actie

Vakbonden roepen gezamenlijk op tot actie. Het bijna-ongeluk vond plaats dicht bij de overgang waar in mei een dodelijk ongeluk gebeurde. Daar komt overigens geen extra toezicht omdat de situatie er anders is, zegt ProRail. Bij het incident van gisteren raakte niemand gewond, maar voor vakbonden is het incident reden om de NS en ProRail tot actie te manen.

"Ondanks eerdere toezeggingen is er bij de onbewaakte overwegen in Hooghalen geen tijd meer te verliezen", schrijven machinistenvakbond VVMC, FNV, CNV en de vakvereniging voor railprofessionals VHS. "Geen enkel risico is meer te verantwoorden. Het gaat hier om mensenleven en de volgende keer kan het wel weer raak zijn."

Volgens Rob de Groot, bestuurder van machinistenvakbond VVMC, is het toezicht houden door boa's onvoldoende. "Wij weten nog niet hoeveel uur op een dag de boa's daar staan, maar het zal niet vierentwintig uur per dag zijn. De boeren die van de overwegen gebruikmaken werken niet op normale kantoortijden". zegt De Groot.

Maatregelen

De vakbonden zijn van mening dat ProRail de onbewaakte overwegen per direct moet sluiten. Ook willen zij dat de NS in tussentijd de machinisten oproept de overgangen met een maximumsnelheid van 40 kilometer per uur te benaderen en herhaaldelijk te toeteren. "Net zo lang totdat er een goede betrouwbare oplossing is gecreëerd." Als de NS niks doet, roepen de vakbonden de machinisten op zelf deze maatregelen te nemen.

