Antoon (82) slachtoffer van volkstuindieven: 'Misschien moet ik wel stoppen'

Zo'n tien tuinhuisjes zijn met grof geweld opengebroken. Bij de meeste lijken geen spullen te zijn gestolen. De zeecontainer is een ander verhaal, die is zo goed als leeggeroofd. Volgens penningmeester Wouter Camfferman is er 'professioneel' geshopt. "Vooral het dure spul is weg, zoals ons mooie tuintrekkertje. Dat hadden we drie jaar geleden met z'n allen gekocht, voor zo'n zesduizend euro. We konden ermee ploegen, maaien en frezen. Erg handig."

Verder missen ze twee maaimachines, een aggregaat, een compressor, en nog wat ander materiaal. "Onze container is nagenoeg leeggeroofd, op wat kleine spulletjes na."

Armlastig

Joop Peters, die het beheer doet van de volkstuin, is laaiend. Hoofdschuddend laadt hij de overgebleven spullen op een aanhanger, om ze tijdelijk op een andere plek veilig op te bergen. Want zolang de opslagcontainer niet is gerepareerd en nog niet is voorzien van stevige dievenklauwen, willen ze niets van waarde achterlaten. "Verschrikkelijk, je zou ze beide handen afhakken. Ze hebben geen idee hoe hard ze een armlastige volkstuinvereniging als de onze hiermee treffen."

Volgens Camfferman duurt het zeker een jaar, voordat de tuinvereniging financieel in staat is om nieuw materiaal aan te schaffen. "We zijn met zestig leden. En af en toe investeren we in nieuw materiaal. We moeten maar zien hoe het komt. De bietjes, wortels en aardappelen, dat komt wel goed deze zomer. Maar het tuinieren wordt zwaarder nu we ons trekkertje kwijt zijn."

Spitten of stoppen

Zo is Antoon van den Berg bang dat hij door de diefstal noodgedwongen moet stoppen met z'n tuintje. "Met de hand mijn hele tuin omspitten, dat lukt me niet meer. Ik zal er hulp bij moeten hebben, anders moet ik misschien maar stoppen. Ik spreek voor mezelf. Maar er zijn er hier veel die al op leeftijd zijn. Dus het zou me niet verbazen als dat voor meer mensen geldt."