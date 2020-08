Winkel boerderijgezin in Zwartsluis leeggehaald

Volgens de lokale site Zwartsluis Actueel werd het pand half juli al grotendeels leeggehaald en is vanochtend de rest van de inboedel opgehaald. Een ingewijde uit de vastgoedwereld zou tegen de site hebben gezegd dat een vastgoedhandelaar uit Hoogeveen het pand heeft gekocht.

De Oostenrijkse timmerman Josef B. en Gerrit Jan van D., de vader van het boerderijgezin in Ruinerwold, hadden tussen 2004 en 2006 een winkel met houten speelgoed in het pand. Van D. zou er samen met zijn gezin boven hebben gewoond. Sinds de winkel sloot in 2006, staat het pand leeg. Voordat Josef B. gearresteerd werd, bezocht hij zo nu en dan het winkelpand, maar daar keek niemand in het dorp vreemd van op.