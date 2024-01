Groninger veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs voor grove woningovervallen in Anreep en Vlaardingen

Een 31-jarige man uit Groningen is voor gewelddadige woningovervallen in Vlaardingen en Anreep (bij Assen) in 2022 veroordeeld tot negen jaar cel en tbs met dwangverpleging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De bewoners werden vastgebonden en mishandeld. In de woning in Vlaardingen was een hoogzwangere vrouw het slachtoffer van het bruut geweld. De bewoners van een woning in de buurtstreek Anreep, bij Assen, dachten in december 2022 een maaltijdbezorger voor de deur te zien staan. Bij het opendoen van de deur werd de bewoner naar binnen geduwd.

Urenlang

Zijn partner en moeder werden vastgebonden en kregen een doek over hun hoofd. Ze hoorden hoe de bewoner urenlang werd mishandeld en bedreigd. De overvallers dreigden met verdrinking en in brand steken. Ze wilden de sleutel van de kluis. In de vroege ochtend vertrokken de overvallers en sloegen de slachtoffers alarm.

De overvallers waren getipt door een 19-jarige man uit Rolde. In de kluis in die woning zou duizenden euro's liggen. Dit had de tiener gehoord op het feestje van de (klein)zoon van de slachtoffers. De overvallers probeerden met een slijptol de kluis te openen, dit mislukte. Ze maakten ook flessen drank, sleutels en servies buit.

Zes jaar cel

De tiener kreeg voor zijn rol in dit geheel 2,5 jaar cel opgelegd, waarvan bijna 2 jaar voorwaardelijk. De jongen kreeg de straf ook voor drugshandel. Een 41-jarige man uit Enschede is voor de woningoverval in Anreep veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging. Ook zijn straf wijkt niet af van de eerder voorgestelde strafeis.

Woninginbraak

De man uit Enschede is ook medeverantwoordelijk voor het binnendringen van een woning aan de Van Swinderenhof in Assen. De bewoner werd mishandeld. Voor de woningoverval in Vlaardingen en een woninginbraak in Gieten is een 36-jarige man uit Den Helder veroordeeld tot vier jaar cel.

Een 23-jarige Assenaar was betrokken bij de woningoverval in Vlaardingen. Hij kreeg vier jaar cel opgelegd. Drie jaar minder dan is geëist. Dit kwam doordat de rechter drie woninginbraken niet bewezen vond. Een 36-jarige man uit Rotterdam moet vier jaar uitzitten voor het tippen van de overvallers over kostbare goederen in de woning in Vlaardingen.

Bruiloftsgast

Tegen de Rotterdammer was zes jaar geëist. De man was notabene een bekende van de bewoners. Hij was gast op hun bruiloft. Na de overval op de woning in Anreep konden de overvallers terecht in de woning van een 45-jarige man uit Assen. De veertiger was ook betrokken bij de mishandeling in de woning aan de Van Swinderenhof.

Hij bekende dat hij de zakken met kleding en goederen, die de overvallers hadden gebruikt, in een container had gedumpt. Tegen hem was 40 maanden cel geëist. De Assenaar kreeg twee jaar cel opgelegd. Opmerkelijk was de bijdrage van een (toen) 15-jarige jongen bij de woningoverval in Vlaardingen. Hij kreeg hiervoor eerder al een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs opgelegd.