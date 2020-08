Livestream NK Beloften bij RTV Drenthe

Vanwege de corona-maatregelen mag het NK dit weekend niet door publiek bezocht worden. Op verzoek van de deelnemende teams is nu voor de liefhebbers ook de wedstrijd voor de talenten van de toekomst te zien.

De organisatie en RTV Drenthe hebben er gezamenlijk voor gezorgd dat de wedstrijd te volgen is via de website van de regionale omroep. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de hele ronde in beeld kan worden gebracht of dat slechts de beklimming van de VAM berg is te zien. Organisator Thijs Rondhuis is blij met de stream. "Mensen kunnen in ieder geval een deel van de wedstrijd volgen, dat is zeer belangrijk voor ons."

De livestream is tussen 18.45-20.00 uur te zien op www.rtvdrenthe.nl en wordt financieel mogelijk gemaakt door wielersponsor Metec en de provincie Drenthe. De wedstrijd van de elite vrouwen is zaterdag vanaf 15:30 uur live op TV Drenthe te zien. Een dag later begint de uitzending van de elite mannen om 15:00 uur. Vanaf vanavond zendt TV Drenthe een speciaal NK Journaal uit. Donderdag en vrijdag begint de uitzending rond 17:15 uur. In het weekend is het NK Journaal rond 19:10 uur te zien.