Tweede Kamer wil aantal deelnemers dienjaar bij Defensie flink opschroeven

Volgens Silvio Erkens (VVD) kan expansie van het dienjaar bijdragen aan het wegwerken van het grote tekort aan militair personeel. Hij pleit voor het heel snel opschalen naar 4.000 deelnemers per jaar. Andere partijen zien daar wel wat in, bleek in het debat.

Havelte

Vorig jaar is het vrijwillige dienjaar begonnen met 132 militairen, ook bij de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte werden dienjaar-deelnemers ondergebracht. In Havelte ging het om twaalf deelnemers, waarvan verwacht wordt dat meer dan de helft aan Defensie verbonden blijft.

De generaals zullen beslissen over het aantal deelnemers, aldus de staatssecretaris. Hij gaat ook onderzoeken of het mogelijk is om bij alle 17-jarigen een enquête in de bus te laten vallen waarin ze gevraagd worden of ze een bijdrage aan de krijgsmacht willen leveren. In eerste instantie zal de vragenlijst vrijwillig zijn, omdat voor een verplichte enquête wetgeving nodig is.