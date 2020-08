Agressieve winkeldief uit Hoogeveen moet brommen

Voor diefstal met geweld bij supermarkt Jumbo in de Tamboerpassage in Hoogeveen, heling van een fiets en diefstal bij warenhuis Big Bazar is een voormalige inwoner van Hoogeveen veroordeeld tot gevangenisstraf. De rechter in Assen legde hem 175 dagen cel, waarvan 90 voorwaardelijk op.

In de proeftijd van drie jaar die hij erbij gekregen heeft, krijgt de 34-jarige man begeleiding van de reclassering. Daarnaast moet hij zich laten behandelen voor onder meer zijn drugsprobleem en moet hij begeleid wonen in De Breehof in Nieuw-Amsterdam.

Snoep en koffie

Op 28 mei kreeg de politie een melding van winkeldiefstal bij supermarkt Jumbo. Toen agenten bij de winkel kwamen, hielden meerdere mensen de man in bedwang. De supermarktmanager had hem herkend toen hij met een andere man de winkel binnenkwam en hem live via de bewakingscamera's gevolgd.

De eigenaar van een andere supermarkt in Hoogeveen had kort ervoor een bericht over de man gedeeld in een app-groep van winkeliers. Hij waarschuwde zijn collega's, omdat de man in zijn winkel spullen had gestolen. De Jumbo-manager zag op de camera's dat de man snoep en koffie uit de schappen pakte en dat in een zwarte sporttas deed.

Slaan met mes

Toen de dief de winkel uitliep, ging hij erachteraan. Hij vroeg de man mee terug te lopen, maar die weigerde en werd agressief. Hij trok een mes en sloeg daarmee drie keer in de richting van de supermarktmanager. Met hulp van collega's kreeg hij de dief onder controle. De man bekende in de rechtszaal. Hij trok naar eigen zeggen het mes, omdat hij zich in het nauw gedreven voelde.

Hij werd er ook van verdacht dat hij in februari dit jaar vier kinderdekbedovertrekken had gestolen bij warenhuis Big Bazar in Hoogeveen. Dat ontkende de man, maar volgens de rechter was ook daar genoeg bewijs voor. Dat gold ook voor het bezit van een gestolen fiets, die in mei vorig jaar in de tuin van zijn toenmalige huis in Hoogeveen werd gevonden.