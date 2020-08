Wederom afname WW-uitkeringen, grote verschillen tussen gemeenten

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is voor de derde maand op rij gedaald. Eind juli telde de provincie 8.448 mensen met een uitkering. Dit komt neer op 3,4 procent van de Drentse beroepsbevolking, blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

Het UWV hoefde in juli 84 werkloosheidsuitkeringen minder uit te betalen, een daling van 1 procent ten opzichte van juni. Volgens de uitkeringsinstantie heeft in juli het seizoen een grote invloed. In de landbouw, groenvoorziening, horeca en bouw vinden veel uitzendkrachten, kelners en barpersoneel, schilders en personeel van hoveniersbedrijven tijdelijk werk.

Ondanks de daling blijven de gevolgen van de coronacrisis duidelijk. In juli kregen vergeleken met een jaar geleden veel meer mensen een WW. Dit komt door een forse stijging in maart en april, toen het virus het land plat legde en veel mensen hun baan verloren. Eind juli telde Drenthe 1.507 meer WW-uitkeringen (toename van 21,7 procent) dan in dezelfde maand vorig jaar.

Regionale verschillen

In de provincie zijn in juli vergeleken met een maand eerder forse regionale verschillen waar te nemen. In Noordenveld (toename van 3,9 procent), Tynaarlo (3,3), Westerveld (3,1), Meppel (2,4) en De Wolden (0,4) betaalt het UWV aan meer mensen een uitkering. In Coevorden veranderde niets, terwijl het in Midden-Drenthe (afname van 6,5 procent), Borger-Odoorn (4,6), Emmen (2,7), Assen (1,6), Aa en Hunze (1,1) en Hoogeveen (1) het de goede kant op lijkt te gaan.

Landelijk

De werkloosheid in heel Nederland is, mede als gevolg van de coronacrisis, in juli opgelopen tot 4,5 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder was dit 4,3 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er 419.000 mensen werkloos.

In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 35.000 werklozen per maand bij. Het aantal werkenden nam in de afgelopen maanden ook toe, gemiddeld met 8000 per maand. Verder meldt het statistiekbureau dat er bij uitkeringsinstantie UWV eind juli 301.000 lopende WW-uitkeringen geregistreerd waren, evenveel als in juni.

