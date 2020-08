Kijk hier terug: GGD-arts beantwoordt vragen over coronavirus

Hoe is de stand van zaken in Drenthe?

"Afgelopen paar weken hebben we gezien dat het aantal besmettingen een beetje oploopt in Drenthe. Het gaat om ongeveer twee besmettingen per dag, dus tien tot vijftien besmettingen per week. Voor deze periode was het heel stil. In de regio Drenthe doen we het, vergeleken met de rest van Nederland, desondanks heel goed. Iemand moet onderaan staan, en dat zijn wij in dit geval."

We dachten voor de zomer: als we allemaal tijdens de zomer naar buiten gaan, dan verdwijnt dat virus. Toch is het virus nog niet verdwenen. Hoe kan dat?

"Natuurlijk, buiten is beter dan binnen. Maar dan moet je buiten wel afstand houden. Die basisregel blijft ontzettend belangrijk. Zorg daarnaast voor een goede hygiëne en vermijd grote groepen. Als je buiten staat te borrelen met elkaar, dan levert dat risico's op."

Veel toeristen kwamen naar Drenthe op vakantie. Onder meer uit de Randstad, waar de besmettingen behoorlijk oplopen. Lopen wij daardoor meer risico?

"Dat zou kunnen, maar uit contacten met de overige GGD'en blijkt dat niet het geval te zijn."

Stel, je wilt een barbecue organiseren met alleen de teamleden van je kind. Mag dit in je eigen grote tuin?

"Dit gaat weer over de regels die er zijn. Door premier Rutte is gezegd: beperk je privéfeestjes tot zes personen. Ook daarvoor gelden de basisregels weer. Belangrijk is de vraag: kan je redelijkerwijs afstand tot elkaar houden? Je ziet vaak dat het later op de avond moeilijk wordt, een probleem dat ook de horeca ervaart. Dat gegeven is belangrijk om in je achterhoofd te houden."

Als iemand zich na het bezoek aan het buitenland laat testen en de test is negatief, betekent dat dan dat je het virus niet bij je draagt?

"Nee. De test is een momentopname. De volgende dag kan de situatie weer anders zijn. Daarom geldt tien dagen quarantaine. Tussen het moment van besmetting en het moment dat klachten optreden, zitten maximaal tien dagen. Op dag drie kan je negatief testen, maar op dag vier kan die positief zijn. Daarom zijn die tien dagen quarantaine belangrijk."

Wat vindt u van het feit dat op middelbare scholen geen afstand wordt gehouden onderling?

"Als we terugkijken, zien we dat verspreiding op scholen heel gering is. Dat leidt ertoe dat we het verantwoord vinden om scholen te openen en dat ze onderling geen afstand hoeven te houden."

Waarom wordt er nog steeds beweerd dat kinderen geen bron van besmetting zijn?

"Kinderen kunnen het virus natuurlijk wel krijgen. Maar als je terugkijkt, zien we dat het weinig voorkomt. Waarom precies? Daar heb ik ook niet het exacte antwoord op. In de praktijk zien we dat de verspreiding bij kinderen minder voorkomt."

Waarom kun je niet een test krijgen om te kijken of je het coronavirus hebt gehad?

"Er is wel een test. Je kan onderzoek doen naar antistoffen. Wat we daar aan hebben? Niet zo heel veel. In sommige gevallen is dat interessant om te weten. In zijn algemeenheid levert het weinig op."

Stel: Ik was op visite bij mijn zus. Haar buurvrouw heeft corona. Moet ik nu ook getest worden?

"Bij klachten moet je je laten testen, zeker als je contact hebt gehad met iemand die besmet is. Als je bij je zus op visite bent geweest en de buurvrouw heb je nooit gezien, dan heb je geen contact gehad met iemand die besmet is. Dan hoef je je niet te laten testen. Voor iedereen geldt: als je klachten hebt, laat je testen."

Stel: Ik heb vakantie gevierd in Frankrijk. Dat gebied is nu oranje. Voor de zekerheid wil ik me laten testen. Is dat verstandig?

"Dat zou ik niet adviseren. Het is misschien wat verwarrend, omdat op Schiphol een teststraat is opgezet. Als je geen klachten hebt, zou ik me niet laten testen. Het kan natuurlijk zijn dat je besmet bent, maar geen klachten hebt. Het is ingewikkeld om je beleid daarop te richten, omdat je moeilijk aan 17 miljoen mensen kan vragen zich elke week te testen. Daarom is het gericht op mensen met klachten."

De periode van de quarantaine is teruggebracht naar tien dagen. Is dat al ingegaan?

"Ja, vanaf woensdag. Voor iedereen geldt tien dagen."

Waarom is de teststraat in Meppel zo beperkt open?

"Je moet ergens beginnen. Het hangt ook af van de vraag. Als er behoefte is aan meer testen, gaat de straat vaker open. Deze week zijn we begonnen, eerst maar eens zien hoe het loopt."

Is het wel veilig om met een koor van 45 oudere leden te oefenen in een hoge kerk zonder ventilatie?

"Dat is een goede vraag. Daar weet ik zo snel het antwoord niet op. Het lijkt me goed om daarover met ons contact op te nemen om daar antwoord op te krijgen."

Mijn dochter heeft gisteren een coronatest gedaan. Ze werkt in de zorg. Kan het testen voor zorgmedewerkers ook sneller?

"Daar zijn aparte afspraken over gemaakt, in verband met de snelheid. Als zij daar vragen over heeft, is het handig om daar met haar werkgever contact over op te nemen."

Hoe kan het dat het aantal besmettingen stijgt, terwijl het aantal doden niet stijgt?

"Dat is in ieder geval heel fijn. Het heeft ermee te maken dat nu vooral niet-kwetsbaren besmet raken. In maart april hebben we gezien dat onder de kwetsbaren, ouderen bijvoorbeeld, juist veel besmettingen waren. We zien nu juist besmettingen in andere groepen, mensen in de leeftijd van 18 tot 45 jaar. Zij zijn over het algemeen niet de mensen die risico lopen. Dat neemt niet weg dat deze groep het virus kan doorgeven."

Als je corona hebt gehad, kan je dan opnieuw corona krijgen?

"Het antwoord op deze vraag weten we nog niet precies. De verwachting is niet dat je het virus op korte termijn twee keer krijgt. Door de infectie maakt je lichaam afweer aan. Het zal niet zo zijn dat je in april besmet raakt en in augustus nog een keer."

Op een middelbare school zitten veel meer mensen op elkaar dan zes, terwijl Rutte op de persconferentie erop aandrong om niet meer dan zes gasten thuis te ontvangen. Hoe is dat te rijmen?

"We zien de besmettingen vooral vanuit de thuissituatie, en niet van de scholen."

Waarom hoef je je niet te laten registeren in supermarkt of bouwmarkt en wel op het terras?

"In horeca is het contact heel anders. Je bent daar veel langer en in grotere groepen bij elkaar. We zien in de praktijk dat dat besmettingen oplevert. In bouwmarkt loop je in en uit en heb je op een andere manier contact met elkaar."

Ziet u ook nadelen aan de corona-app?

"Het is een hulpmiddel, maar gaat het probleem niet oplossen. Ik denk dat het belangrijk blijft dat we de basisafspraken als vertrekpunt nemen. Als we dat goed doen, komen we een heel eind."