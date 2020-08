Vreemde eend in de bijt: pelikaan strijkt weer neer in IJhorst

Afgelopen winter dook het dier op in het Reestdal en maakte hij al snel vrienden met een groep ooievaars in het ooievaarsbuitenstation, schrijft RTV Oost. Deze zomer werd het dier verschillende keren in Friesland gespot, maar nu is hij weer terug in IJhorst. Eigenaar Frits en Els Koopman hebben er geen probleem mee als het exotische dier een paar eendagskuikens wil mee-eten.

'Schommel'

Koopman noemt de pelikaan liefkozend 'Schommel'. "Hij is vernoemd naar hoe hij beweegt; hij schommelt een beetje heen en weer."

De roze pelikaan is geen inheemse diersoort en komt bijna nooit voor in Nederland. Roze pelikanen leven normaal in Zuidoost-Europa, Afrika, West- & Centraal-Azië en India. De meeste Europese pelikanen broeden in de Donaudelta in Roemenië.

Waar Schommel vandaan komt, is niet duidelijk. Maar vrijwilliger Caroline Walta van De Lokkerij heeft wel een idee. "We denken dat hij uit Noord-Duitsland komt, vermoedelijk uit een privécollectie van iemand." Walta onderstreept dat de pelikaan niet ontsnapt kan zijn uit een dierentuin. "Die vogels zijn altijd geringd en deze heeft geen ring om zijn poot."

Lees ook: