Zestig uur werkstraf voor bedreigende situatie bij Avondvierdaagse Westerbork

"Ik vind niet dat ik iets verkeerd gedaan heb. Ja, ik had misschien niet achteruit moeten rijden, maar je hebt ook geen uren de tijd om over zo'n beslissing na te denken." Dat zei de 59-jarige man uit Westerbork die vorig jaar tijdens de Avondvierdaagse een groep kinderen en ouders de stuipen op het lijf joeg met zijn rijgedrag.

De rechter in Assen vindt wel dat hij iets fout heeft gedaan. Volgens haar paste de man niet genoeg zijn snelheid aan toen hij langs de groep wandelaars kwam. Ook reed hij met piepende banden weg, nadat hij twee keer was gestopt. "Dat is op zich al bedreigend en helemaal in combinatie met een groep basisschoolkinderen die er volgens u als een kudde schapen omheen stond."

Ze veroordeelde hem tot zestig uur werkstraf. Die straf kreeg hij niet alleen voor de bedreiging in mei vorig jaar, maar ook voor huiselijk geweld. Een maand later mishandelde hij zijn vrouw toen de twee in scheiding lagen.

'Kudde schapen'

De politie sprak met veel getuigen over wat er tijdens de Avondvierdaagse op 15 mei is gebeurd. Velen van hen verklaarden dat de man hard kwam aanrijden uit de richting van het Zuideinde, terwijl de wandelende kinderen met hun ouders vanuit de Roessinghkamplaan langs het B.G. van Weezelpein liepen.

Meerdere ouders gebaarden met hun armen dat de man langzamer moest rijden, maar dat deed hij niet, verklaarden ze. Volgens de Westerborker liepen de kinderen en ouders keurig twee aan twee en was er niks aan de hand tot een man de veters van een kind begon te strikken op een kruispunt. Daardoor kon de rest van de wandelaars er niet langs en ontstond er een ophoping, wat hij omschreef als 'een kudde schapen'.

Veters strikken op de kruising

Volgens meerdere wandelaars reed de man veel te hard en te dichtbij langs de kinderen. Sommigen moesten snel aan de kant worden getrokken. De man die veters aan het strikken was, verklaarde dat de auto van de Westerborker zo dicht langs hem reed dat de spiegel zijn billen raakte. In een reflex gaf de geschrokken vader een klap op de auto.

"Ik dacht: Ik laat mijn auto hier niet vernielen en ben gestopt en ben achteruit gereden", vertelde de man aan de rechter. Hij ontkende dat hij de vader had geraakt. Toen hij kwaad en volgens getuigen met piepende banden achteruit reed om verhaal te halen, leverde dat opnieuw een gevaarlijke situatie op, waarbij ouders kinderen aan de kant trokken. Daarna bedacht de Westerborker zich en reed hij opnieuw met piepende banden weg. "Ik dacht: het levert me niks op als ik uitstap."

De officier van justitie erkende dat er kort na de aanhouding van de man vorig jaar een verkeerd beeld is geschetst van de situatie. "Er werd gesproken van inrijden op mensen. Nou, dat ligt echt wel anders", aldus de officier. De aanvankelijke verdenking, poging tot doodslag, werd een dag later afgezwakt naar bedreiging.

'Inschattingsfout'

"Ik denk dat u zeker niet de intentie had om op de groep kinderen in te rijden, maar u heeft wel een risico genomen", oordeelde de rechter. De advocaat van de Westerborker sprak van 'een inschattingsfout' en 'een ongelukkige samenloop van omstandigheden'. In de tijd dat het gebeurde zat de man niet goed in zijn vel, omdat hij en zijn vrouw hadden besloten om te gaan scheiden.

Een ruzie met haar, een maand na de Avondvierdaagse, draaide uit op geweld. Daarbij kreeg de vrouw een vuistslag op haar oog en kneep hij haar in de arm. Tijdens de worsteling die daarna ontstond viel de vrouw op de grond en belandde de man bovenop haar.

De officier van justitie eiste tachtig uur werkstraf voor beide misdrijven. Maar de rechter hield rekening met zijn blanco strafblad en trok er twintig uur vanaf.

