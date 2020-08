Verkeersruzie Dalerpeel: vrouw mishandelt man met pepperspray

Een vrouw uit Spijkenisse is veroordeeld tot een werkstraf van dertig uur, omdat ze vorig jaar in augustus in Dalerpeel een man tijdens een verkeersruzie met pepperspray in de ogen heeft gespoten. De 25-jarige vrouw moet van de rechter in Assen ook ruim 400 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

"Ik was bang en voelde me bedreigd", vertelde de vrouw in de rechtszaal. Op 17 augustus reed ze in haar auto aan de Berkmeerweg in Dalerpeel toen er achter haar plotseling een andere auto hard kwam aanrijden. "Ik moest remmen voor de brug, waardoor hij nog harder moest remmen. Hij belandde met zijn auto naast de mijne. Het ging er heftig aan toe", aldus de Zuid-Hollandse.

Ze kreeg een woordenwisseling met de bestuurder. Toen ze weer instapte en de brug opreed, stonden daar twee mannen die zich er volgens haar mee bemoeiden en haar uitscholden. Daarop stapte ze uit. "Toen kwam één van hen dreigend op de me af. In een split second heb ik een busje pepperspray uit mijn tas gepakt en gespoten", verklaarde ze.

'Afkoelen in het kanaal'

Het slachtoffer en de andere man die op de brug stonden, vertelden bij de politie dat ze het voorval met de beide auto's zagen gebeuren en vonden dat de vrouw daar overdreven opgefokt op reageerde. Eén van riep in het Drents tegen de vrouw dat ze beter even in het kanaal kon springen om af te koelen. De vrouw stopte, omdat ze het niet verstond. Toen het latere slachtoffer de opmerking in het Nederlands herhaalde, stoof de vrouw volgens de beide mannen de auto uit en spoot het slachtoffer in het gezicht.

'Geen zelfverdediging'

Volgens de vrouw was sprake van zelfverdediging, maar de officier van justitie en de rechter geloofden de verklaringen van de beide mannen en een andere getuige: de vrouw zocht volgens hen zélf de confrontatie met de pepperspray.

De Zuid-Hollandse legde uit dat ze vorig jaar zomer angstiger was dan normaal als gevolg van psychische problemen en een gewelddadige relatie waar ze net uit kwam. Inmiddels wordt ze behandeld en gaat het stukken beter. Daar hield de rechter bij de straf rekening mee.