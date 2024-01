Olympisch eremetaal schaatsster Jasmijn Veenhuis: 'Het was echt een droom'

Oranje boven op de Olympische Jeugdspelen in Zuid-Korea waar de 16-jarige schaatsster Jasmijn Veenhuis uit Gieten een zilveren plak behaalde op de massastart. Ze werd tweede achter landgenoot Angel Daleman. "Het was echt een droom", vertelt ze nagenietend van haar sportieve prestatie.

Want een medaille was allesbehalve een zekerheidje. Ze begon het toernooi met een tegenvallend resultaat op de 500 meter. "Ik was nog moe van de lange reis en werd op de eerste afstand slechts twaalfde. Ik had eigenlijk iets eerder moeten vertrekken, zodat ik was gewend aan de omstandigheden daar."