Badr Harig of Stalin: dit zijn de grappigste kattennamen

Je kunt je kat natuurlijk Luna, Lilly of Nala noemen. Het zijn de meest gekozen kattennamen in Drenthe vorig jaar. Maar er loopt ook een aantal zeer creatieve kattenbaasjes rond in onze provincie. Wat dacht je van Badr Harig?

In 2022 noemde de Drent zijn kat nog massaal Max. Maar die tijd is voorbij, blijkt uit onderzoek van huisdierenverzekeraar Figro. Luna was vorig jaar de populairste naam, Max is terug te vinden op plek acht.

Tekenfilms zijn een grote inspiratiebron onder kattenbaasjes in Drenthe, met name The Lion King. Zowel Nala (derde) als Simba (vierde) staat in de top 10-kattennamen. Andere populaire namen voor zijn Tommy, Milo, Coco en Charlie.

Top 10-kattennamen 2023 Drenthe:

Luna Lilly/Lily Nala Simba Tommy/Tommie Milo Coco Max Charlie Mimi

10 grappigste kattennamen

Verwarring ontstaat vast niet onder de Drentse kattenbevolking als je bij de achterdeur Luna roept. Iedereen weet dat een kat niet luistert naar zijn naam. Je kunt beter met een bakje brokjes rammelen. Maar ben je bang dat alle Luna's uit de buurt toch aan komen wandelen als jij jouw Luna roept? Dan kun je je kat beter een originele, niet traditionele naam geven. Bij de verzekeraar kwamen enkele verrassende namen binnen. Vooral straattaal, etenswaren en woordgrappen waren hiervoor een inspiratiebron.