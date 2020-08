Droogte raakt de Drentse heide

"Het ziet er werkelijk fantastisch uit", zegt boswachter Kees van Son van Staatsbosbeheer. Hij geniet van de bloeiende heide in zijn gebied, maar er zijn ook zorgen. Door de droge, hete zomers van de afgelopen jaren verandert volgens hem het landschap. "Over het geheel zie je geen dichte, aaneengesloten compacte heide meer. Er zitten dorre stukken tussen."

Lelijke plekken

Plantenkenner Hans Dekker geeft aan dat dit niet alleen geldt voor het Balloërveld. "Op de allerdroogste stukken van Drenthe, op de zandkoppen zoals op het Leggelderveld, zie je de lelijke plekken. Daar heeft de heide het meeste last van de droogte", zegt Dekker.

"De droogte heeft een zeer grote invloed op de heide. We hebben mazzel gehad dat het in juli toch even geregend heeft, anders had het nauwelijks in bloei gestaan", aldus Dekker.

Taaie plant

Volgens Dekker is heide heel taai en kan die wat hebben. "De hele plant gaat niet meteen dood, na een droge periode kan er wel weer wat uitspruiten. Dat kost wel tijd."

"Bovendien moeten we niet teveel van die droge jaren achter elkaar hebben", zegt Dekker. "We hebben nu een paar 'normale' jaren nodig. Het is net als bij mensen. we kunnen wel eens een tegenslag hebben, maar als we dat vaak achter elkaar hebben dan zakt de moed je in de schoenen."

Waar heide is afgestorven en gemaaid wordt, krijgt gras weer een kans. "En dan raken we van de regen in de drup", aldus Dekker. "Wat we moeten blijven doen is kleinschalig plaggen en maaien, met begrazing zoals we dat nu ook doen. Zo hopen we de heide in goede conditie te houden."

Lees ook: