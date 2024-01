Marco Schuitmaker en 'Meppeler' Paul de Munnik ook genomineerd voor Edison

Nog twee Drentse muzikanten maken kans op de prestigieuze popprijs de Edison. Zanger Marco Schuitmaker uit Roden en Paul de Munnik, die sinds enige tijd in Meppel woont, zijn genomineerd in verschillende categorieën.

In de categorie 'Hollands' zien we de naam van Marco Schuitmaker terug. Het afgelopen jaar betekende zijn absolute doorbaak in de Nederlandse muziekwereld. Hij scoorde hits met nummers zoals Hier Mag Alles met Donnie, Zomernacht in Griekenland en het duet Van Goes Tot Purmerend met Jan Smit. Maar die nummers kwamen niet in de buurt van zijn absolute kaskraker Engelbewaarder die inmiddels bijna vijftig miljoen streams heeft op Spotify.