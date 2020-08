Coronatest met Danny van der Tuuk: een noodzakelijk kwaad

Nerveus is Van der Tuuk niet. "Ik laat het wel over me heenkomen", vertelt de 20 jarige belofte van de Metec-TKH Continental wielerploeg. Een tip die hij in Heerenveen ook van zijn broer Axel van der Tuuk krijgt, die zich al heeft laten testen.

Tranende ogen

Als alle gegevens van Van der Tuuk zijn gecontroleerd, is het zover. In een speciale testcabine wordt de Assenaar uitgelegd wat hem allemaal staat te wachten. "We nemen eerst wat slijm uit je keel af en daarna gaan we met een wattenstaafje in je neus", krijgt Van der Tuuk te horen. "Soms moeten mensen kokhalzen en krijgen ze last van tranende ogen."

Het afnemen van het slijm uit de keel voelt niet prettig. Van der Tuuk moet er van hoesten. Als even later het wattenstaafje in zijn neus gaat, krijgt de wielrenner inderdaad last van tranende ogen.

"Het viel me eerlijk gezegd wel mee", laat Van der Tuuk na afloop weten. "De neus viel wel mee, maar het staafje in mijn keel vond ik minder prettig." Toch vindt Van der Tuuk het niet erg dit voor iedere wielerwedstrijd te doen. "Het is wel terecht, vind ik, want zo blijft iedereen gezond en het moet ook van de ploeg."

Geen broederduel

Net als in maart, toen de Ronde van Drenthe werd afgelast, vindt op het NK weer geen broederduel plaats. Axel en Danny rijden dit jaar voor het eerst samen bij de beloften. De ruim een jaar jongere Axel werd vorig jaar nog Nederlands kampioen bij de junioren. Maar wat nu als Danny met een ploeggenoot van Axel naar de finish rijdt? "Natuurlijk hoop ik dat mijn broer dan wint, dat gun ik hem wel. Het zou mooi zijn als een ploeggenoot wint, maar als je een titel in huis kan krijgen, dat is natuurlijk het allermooiste."

Danny van der Tuuk heeft bijna nog geen wedstrijd gereden en het is lastig aan te geven hoe het met de vorm van de wielrenner is. "Ik heb hard en veel getraind en ik voel me eigenlijk wel goed. Ik hoop dat we met een overtal in de finale kunnen komen en dat we het als ploeg af kunnen maken."

De wedstrijd van de beloften begint morgenmiddag om 17:00 uur en is vanaf 18:45 uur via een livestream op de website van RTV Drenthe te volgen.