NK Journaal: 'We liggen als organisatie onder een vergrootglas'

"Ik denk dat het goed is voor de sport, maar organisatorisch gezien kun je dit NK beter niet organiseren", zegt Rondhuis. "Iedereen vindt er wat van, er staat veel druk op we liggen onder een vergrootglas. Ik ga er vanuit dat iedereen begrijpt dat we dit écht voor de sport doen", zegt Rondhuis.

Verboden gebied

"Ik hoop dat iedereen voor de televisie gaat kijken. Als je op het terrein bent, als ongenodigde gast, heb je echt een probleem. Het is een verboden gebied waar gehandhaafd gaat worden door een beveiligingsbedrijf. Dat zijn allemaal maatregelen die je niet wil. En ik hoop dat iedereen hieraan mee werkt", verklaart Rondhuis. "Bovendien het was ook geen keuze voor ons. Het was of déze variant, of géén NK."

Parcours ingekort

In verband met corona is het parcours ingekort tot een rondje van 7,3 kilometer. Op deze manier kan er op een afgesloten evenemententerrein gekoerst worden. De enige manier om publiek te weren.

"Het parcours dat we nu gecreëerd hebben is uitdagend, maar veilig. Het is een smal parcours waar twee afdalingen inzitten. Bij de Districtskampioenschappen en Olympias's Tour hebben we hier ook gereden en zijn er geen valpartijen geweest", licht Rondhuis toe.

Aantal renners gereduceerd

Omdat het een klein rondje is met smalle wegen is ook het aantal renners per categorie gereduceerd. Bij de vrouwen zijn bijvoorbeeld de clubrensters dit jaar niet welkom. "Daarmee haal je het niveauverschil eruit. Het vrouwenpeloton is meer dan gehalveerd en ook het aantal beloften-renners is teruggebracht tot rond de honderd. Hiermee hebben we geanticipeerd op de mogelijkheden van het parcours."

Danny van der Tuuk en Adne Koster

Naast organisator Thijs Rondhuis is er ook aandacht voor twee beloftenrenners. Danny van der Tuuk uit Assen neemt ons mee naar zijn coronatest. En Adne Koster uit Roden werd al districtskampioen op het NK parcours en hij volbracht daar de Everest Challenge. Als 'King of the VAM" kijkt hij vooruit naar de titelstrijd van de beloften van morgenavond.

NK live volgen?

Het NK wielrennen begint morgenavond om 17.00 uur met de beloftenwedstrijd. Zij rijden, net als de vrouwen, een koers over 124 kilometer met daarbij 34 beklimmingen van de VAM-berg. De wedstrijd voor de mannen tot 23 jaar is morgenavond vanaf 18.45 uur via een livestream te volgen op rtvdrenthe.nl

De vrouwen starten zaterdag om 14.30 uur. Vanaf 15.30 uur kunt u dat live volgen op TV Drenthe. De titelstrijd van de elite-mannen gaat over 197 kilometer. Zij beklimmen 54 keer de VAM. Die wedstrijd start zondag om 13.00 uur en is vanaf 15.00 uur live te volgen op TV Drenthe