Zorglocatie 't Ruige Veld in Rolde wisselt van eigenaar

Wat de Hagenaar precies voor plannen heeft met het gebied is nog niet duidelijk. "Daar is het nu te vroeg voor. Daar heb ik zeker nog enkele weken voor nodig om dat verder uit te werken", zegt de nieuwe eigenaar. "Er lopen ook nog gesprekken."

Paden, pleinen en gebouwen

Wel is hij meteen aan de slag gegaan met het opknappen van het terrein. Paden, pleinen en gebouwen krijgen een metamorfose. Bomen en struiken die tussen gebouwen waren gegroeid zijn weggehaald, waarvoor een strak plein is teruggekomen. Ook worden de panden opgeknapt. Zo komt er nieuw glas in en worden vertrekken geschikt gemaakt als woonplek voor beschermd wonen. "Er is zo'n zeven jaar verder niks aan gedaan, dus er moet heel wat gebeuren om het weer toonbaar te maken", aldus Gul.

Tussen gebouwen op 't Ruige Veld is een wildernis van struiken en bomen weggehaald: daar ligt nu een plein (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Groen zorglandgoed

De afgelopen twee jaar was Green.DNA eigenaar van 't Ruige Veld. Dat had de ambitie het terrein te transformeren naar een groene woon-, werk- en leefomgeving voor professionele zorgpartijen die doen aan preventie, zorg en nazorg. Directeur Sam Verwayen sprak van 'de ontwikkeling van een groen zorglandgoed'. Ondertussen verhuurde hij de gebouwen. Maar echt veel verder is hij met het zorgproject niet gekomen, nu hij het terrein voor een goede prijs doorverkoopt aan Erdogan Gul.

Commotie Altijd Zorg

't Ruige Veld in Rolde kwam eind vorig jaar ineens negatief in het nieuws door een politie-inval bij Stichting Altijd Zorg. De zorginstelling zat vanaf het voorjaar met zo'n twintig cliënten in drie gebouwen op 't Ruige Veld. Maar de gemeente Aa en Hunze greep in, omdat ze de zorgverlening onder de maat vond en de situatie zelfs gevaarlijk.

Sindsdien voert de gemeente strijd om Altijd Zorg er weg te krijgen. Zo mag er bijvoorbeeld niet gewoond worden als er voor de cliënt geen indicatie is voor beschermd wonen. Een handjevol bewoners heeft die maar. Daarover lopen verschillende procedures en zijn er inmiddels dwangsommen opgelegd. Maar Altijd Zorg zit nog steeds op 't Ruige Veld met bewoners, ondanks tegenwerking vanuit de gemeente, en ondertussen ook bemoeienis van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Met zo'n twintig cliënten zit Altijd Zorg op deze locatie op 't Ruige Veld (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Kwaliteitskeurmerk

Inmiddels heeft de instelling ondanks alle problemen een ISO-certificering voor zorg gekregen, wat een soort kwaliteitskeurmerk is. Voor de huur van gebouwen was er een contract voor vijftien jaar, en dat blijft met de nieuwe eigenaar zo. Ook heeft Altijd Zorg een nieuwe receptie met ontvangstruimte gekregen, en wordt er verder gewerkt aan ruimtes voor dagbesteding. Het gaat om koken, groenbeheer en muziek.

Behalve Altijd Zorg zitten er meer zorgverleners op 't Ruige Veld. Zo is zorginstelling Phusis er inmiddels ook neergestreken met cliënten die er beschermd wonen en VanBoeijen zit er met dagbesteding. Ook is er een privéschool actief.

Nieuw bestemmingplan in maak

Intussen is een nieuw bestemmingsplan in de maak voor het hele gebied van 20 hectare. De gemeente heeft daartoe besloten vanwege alle onduidelijkheid over wat nu wel en niet is toegestaan is op het terrein, zeker na alle commotie rond Altijd Zorg. Zo staat het gebied al jarenlang bekend als zorgverleningsterrein, met officieel de bestemming 'maatschappelijke zorg'. Wat daar allemaal onder valt blijkt onduidelijk. Zorgbehoeftigen die uit de gevangenis of verslavingskliniek komen, of gedragsproblemen hebben, mogen er niet zomaar wonen. Alleen als ze begeleid wonen met 24-uurszorg hebben.

In overleg met de eigenaar van 't Ruige Veld, omwonenden, wandelaars en gebruikers, werkt de gemeente met een stedenbouwkundige aan een langdurige toekomstvisie. Verwachting is dat er in november een ontwerpbestemmingsplan ligt.

'Andere gesprekspartner'

Dat de gemeente Aa en Hunze nu ineens te maken krijgt met een nieuwe eigenaar, verandert het ingezette traject niet, zegt woordvoerder Adwin Peeks. "Het betekent dat we met een andere gesprekspartner aan tafel komen te zitten. We gaan horen wat zijn ideeën zijn, maar de stappen voor het bestemmingsplan gaan verder. We zijn in elk geval benieuwd naar zijn visie."

't Ruige Veld met instellingsgebouwen, bos en natuur (Rechten: Green.DNA)

