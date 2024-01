Flessenactie voor schoolreisje: 'Stukje bewustwording voor de kinderen'

Schoolreisjes worden steeds duurder en ouders hebben tegenwoordig vaak minder te besteden. Het Jeugdeducatiefonds biedt scholen extra financiële ondersteuning voor onder meer schoolreisjes. Het fonds ziet een stijging in het aantal aanvragen vanuit de provincie Drenthe.

Ook OBS De Aanloop in Valthermond kampt met deze problemen. "De ouderbijdrage is vrijwillig en net als op andere scholen wordt dit hier niet altijd door iedereen betaald", vertelt Nena Bakker, waarnemend schoolleider. Zo'n bijdrage blijft vrijwillig, dus de school kan niet achterhalen waarom ouders het bedrag niet betalen. "Ik hoor ook wel eens ouders die het gewoon simpelweg zijn vergeten, het is niet altijd omdat ze het niet kunnen betalen", aldus Bakker.

Krap budget

Niet alleen de kosten van de schoolreis zijn gestegen, ook alle kosten voor eten en drinken eromheen worden alsmaar hoger. Toen juf Nanda Pepping een berekening ging maken voor de kosten van het groep 7/8-kamp van dit jaar, kwam ze geld tekort. "Je kunt niet zomaar overal een pot met geld open trekken, toen zijn we gezamenlijk gaan kijken hoe we toch een zo compleet mogelijk kamp kunnen neerzetten", vertelt Pepping. Die hulp vonden ze bij hun eigen leerlingen.

Toen hun juf bij haar leerlingen aangaf dat de school de financiën niet rond zou krijgen, liet de klas verschillende geluiden horen. "Eerst dacht een leerling dat zijn ouders nog wel even wat geld bij konden leggen. Toen heb ik uitgelegd dat dit niet voor iedereen even makkelijk is", zegt Pepping. Toen het besef bij de kinderen kwam, ging de knop snel om. "De leerlingen van groep 7/8 kwamen zelf met het idee om een flessenactie te starten."

'Enorm veel plezier'

De leerlingen hadden verwacht dat de actie in één middag op poten kon worden gezet, maar niets bleek minder waar. "Er komt veel meer bij kijken dan verwacht. De winkel moet bijvoorbeeld veel flessen in één keer kunnen ontvangen, dus daar moet je contact mee zoeken. Dat zijn dingen waar de leerlingen niet direct over nadenken, maar het moet wel even gebeuren", aldus Pepping. De leerlingen hebben veel lol gehad in de voorbereiding van de actie, waar ook in de les tijd voor vrijgemaakt werd.

Het extra geldbedrag dat nodig is voor verschillende kampactiviteiten, is ongeveer 250 euro. "De kinderen kunnen dus echt wel op kamp van het geld dat via school beschikbaar is, alleen dan is er geen extra geld meer over voor activiteiten." Maar de actie zorgt bij de leerlingen ook voor een stukje bewustwording. "Zij leren nu dat wanneer je écht iets wil, het goed is om energie in te stoppen."

De leerlingen houden zich momenteel druk bezig met het inzamelen van een paar honderd euro, maar dit zal de komende jaren een aanhoudend probleem blijven voor de school. "Als alles duurder blijft worden, dan moet je op den duur keuzes maken. Dat is heel jammer voor de kinderen", zegt Pepping. Als het aan de leerlingen ligt dan zetten ze zo weer een nieuwe actie op: "Zij hebben er enorm veel plezier in."

'Goed voor de leerprestaties'

In totaal zijn zes Drentse scholen aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds, OBS De Aanloop hoort hier niet bij. Ook al biedt het fonds een uitkomst om elke leerling een kans op een schoolreis te geven, de subsidiepot van het fonds raakt langzaam leeg. "De financiering krijgen we rond door gemeenten en private financieringen, zoals donaties en particulieren bedrijven. Voor ons is de wervingsopgave dus groot", vertelt Isabelle Zielinski, management- en beleidsondersteuner bij het Jeugdeducatiefonds.