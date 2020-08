Eindelijk is de sloopkogel door De Boerhoorn Rolde

De oude De Boerhoorn maakt plaats voor een gloednieuw multifunctioneel centrum (mfc), met daarin het dorpshuis en een gezondheidscentrum. De drie huisartsen, de apotheek en de fysiotherapeut krijgen allen een plekje in De Boerhoorn.

Hoofdpijndossier

Het project werd een hoofdpijndossier dat de gemeente veel bloed, zweet en tranen kostte. Oorspronkelijk zou het nieuwe mfc 2,5 miljoen euro kosten, maar dat bedrag bleek uiteindelijk niet haalbaar. Bovendien werd het plan versoberd, omdat het niet mogelijk bleek om een nieuwe sporthal bij het centrum in te bouwen. Inmiddels heeft Aa en Hunze 3,3 miljoen euro op tafel gelegd om een nieuwe De Boerhoorn te kunnen bouwen.

Wethouder Henk Heijerman is blij dat er eindelijk iets gebeurt in het dossier. "In 2015 zijn we begonnen en we zijn nu ruim vijf jaar later. Je wil op een gegeven moment wel eens resultaten zien", zegt Heijerman. "Voor Rolde is het fijn en omwonenden zeggen ook tegen ons dat ze blij zijn dat er eindelijk wat gebeurt."

Ook huisarts Gerard van der Linden kan niet wachten tot het nieuwe centrum er staat. "Het pand waarin we nu zitten is verouderd, dus alleen wat dat betreft is het al fijn. Daarnaast zitten we straks met alle zorg op één plek en wordt dat voor de inwoners van Rolde een stuk bereikbaarder", vertelt Van der Linden. Het is de bedoeling dat mensen na een doktersbezoek direct langs kunnen lopen bij de fysiotherapeut of de apotheek. "En het wordt ook een ontmoetingscentrum, dus je kunt dan wat blijven hangen als je bekenden uit het dorp tegenkomt", zegt wethouder Heijerman.

Noodgebouw

De sloop van De Boerhoorn zal volgens wethouder Heijerman ongeveer twee weken duren. Daarna begint de bouw van het nieuwe centrum. Tot die tijd moeten gebruikers van De Boerhoorn het doen met een noodgebouw naast hun oude centrum. Beheerder Gienus de Weerd kijkt uit naar de komst van het nieuwe gebouw, maar denkt ook wel eens met weemoed terug aan de tijd in de oude Boerhoorn. "Het doet best wel zeer, want ik ben hier al meer dan dertig jaar actief. Maar ik ben blij dat we er iets moois voor terug krijgen."

De Weerd is wel benieuwd naar de komende periode, als de sportcompetities weer beginnen. Want de sporthal is ook verbonden aan De Boerhoorn, en daar was voor de sporters ook altijd de nazit. In het noodgebouw staat een aantal tafels met stoelen en een bar, maar er is vanzelfsprekend veel minder ruimte dan in het oude gebouw. De Weerd: "Daar hebben we wel wat zorgen over, helemaal nu met corona. Dus daar moeten we het de komende weken met de clubs nog even goed over hebben."

Het nieuwe MFC De Boerhoorn wordt, als alles volgens plan verloopt, in september 2021 geopend.

Lees ook: