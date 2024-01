Park Drentheland in Zorgvlied gaat voor miljoenen uitbreiden

Park Drentheland, dat op de Drents-Friese grens in Zorgvlied ligt, gaat fors investeren. Dat vertelt de huidige eigenaar Thomas Hendriksen. Daarbij kijkt het park naar de bouw van, wat ze noemen, 'een horizontaal hotel'.

"De laatste tien jaar is de vraag naar hoogwaardige accommodaties toegenomen. Ook in Drenthe. Dat was 10 jaar geleden anders", legt Hendriksen uit. "Daar spelen we nu op in."

Horizontaal hotel

Voor de opknapbeurt zijn verschillende plannen. Zo wordt er gesproken over het overdekt maken van het zwembad, het groter maken van het horecagedeelte en de bouw van een horizontaal hotel: "Luxe accommodatie dat mensen kunnen huren in de vorm van huizen in de natuur. Niet in de hoogte, maar in de breedte verdeeld over het terrein."

Park Drentheland heeft op het park nu 25 chalets en een uitgebreid campinggedeelte. Een deel van de campingplaatsen zal plaats maken voor die extra huisjes. "Voor campings is minder aandacht", legt Hendriksen uit. "Kampeerders stellen meer eisen, maar zijn niet altijd bereid om voor alle faciliteiten betalen."

Ruim 5,3 miljoen euro

De investering bedraagt ruim 5,3 miljoen euro. Het duurt volgens Hendriksen nog even voordat het zover is. "We moeten ook kijken naar dingen als: is er genoeg energie? De accommodaties zijn 100 procent elektrisch en ook de bestaande huizen willen we van het gas af hebben. Maar daar is wel aansluiting op het net voor nodig."