'Heel bijzonder, zo'n ambassadeur in je winkel'

Hooggeplaatst Amerikaans bezoek vandaag in Sleen. Tijdens een kennismakingsronde door Drenthe bezocht Shefali Razdan Duggal, de ambassadeur van de Verenigde Staten, ook dit dorp in de gemeente Coevorden. Ze proefde er van de Amerikaanse historie over de zogeheten 'Michigan-pioniers' uit Sleen, maar ook van de Drentse turf van bakkerij Schepers.

Tijdens haar bezoek stond ze samen met burgemeester Renze Bergsma en gemeente-archivaris Henk Mepschen stil bij het monument voor de Amerikagangers, dat te vinden is in de voorgevel van het oude gemeentehuis aan de Brink. De gedenksteen met de naam 'De Ziener' verwijst naar de periode tussen 1820 en 1850, toen een groep van 61 inwoners uit Sleen ervoor koos een beter bestaan op te bouwen in 'het beloofde land Amerika.' Ze vestigden zich met name in Michigan, Wisconsin en Iowa, zegt archivaris Mepschen. "Op die manier probeerden ze te ontkomen aan geloofsvervolging en armoede. Bovendien bood de VS volgens de emigranten kansen om iets nieuws op te bouwen."

'Ik ben de tweede ambassadeur op deze historische plek'