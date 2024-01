Meppel in de ban van Lego-wedstrijden

Ook op het CSG Dingstede in Meppel hebben middelbare scholieren hun creativiteit gecombineerd met technische vaardigheden. Daar oefenen ze ook met de Lego-robot. "Op de computer voeren wij bepaalde gegevens in, waardoor de robot weet wat 'ie moet uitvoeren. Wij vertellen op commando wat 'ie moet doen, en dat is hartstikke leuk", vertelt leerling Bram.

Morgen staat de regiofinale in Zwolle op het programma, waar ze in de prijzen hopen te vallen met hun uitvinding. "Het is de bedoeling dat we met de eerste prijs weer naar huis gaan", vertelt een van de docenten.