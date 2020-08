Stel uit Drijber maakt kunstwerk in tuin voor NK Wielrennen

"Ze komen zo'n beetje door onze tuin", zegt Laning. Dat was voor haar man een reden om het gras bij hun huis - zoals televisiekijkers ook vaak bij de Tour de France kunnen zien - te verfraaien. "We hebben grasland en Albert heeft bedacht er iets in te zetten", zegt Laning. "We hebben gebrainstormd en daar is dit mooie kunstwerk uit voortgekomen."

'We vonden het een beetje kaal'

Hoe kom je tot dit ontwerp? "Albert is gewoon begonnen te maaien met in z'n hoofd: 'Het NK Wielrennen wil ik erin zetten'. Dat ging best goed. Maar we vonden het een beetje kaal", vertelt Laning.

"We zijn gaan brainstormen en we vonden dat er nog wel een fiets bij kon, maar dat was van een iets andere moeilijkheidsgraad. We hebben het met z'n vieren voor elkaar gekregen om daar een mooie wielrenfiets onder te maaien."

Ze zijn tevreden met het resultaat. "Helemaal als je met een drone vanuit de lucht foto's maakt, dan krijg je heel mooie plaatjes."

Een van de foto's die zijn gemaakt met een drone. De tekst gaat door onder de foto.

De creatie van Albert en Paula uit Drijber is goed te zien vanuit een drone (Rechten: Eigen foto)

In beeld

Laning verwacht dat het ontwerp ook tijdens de uitzending van het NK vanuit vogelperspectief te zien zal zijn. "Ze gaan met een helikopter heel laag vliegen. We zijn daarvoor gewaarschuwd. Dus ik verwacht dat dit ook wel in beeld komt."

Of Laning en Zantinge - zoals je op televisie ook ziet bij de Tour de France - naast hun creatie zullen zwaaien als de helikorter overvliegt? "Ja. Uiteraard", antwoordt Laning lachend.

NK Wielrennen live bij RTV Drenthe Het NK wielrennen begint vrijdagavond om 17.00 uur met de beloftenwedstrijd. Zij rijden, net als de vrouwen, een koers over 124 kilometer met daarbij 34 beklimmingen van de VAM-berg. De wedstrijd voor de mannen tot 23 jaar is morgenavond vanaf 18.45 uur via een livestream te volgen op rtvdrenthe.nl. De vrouwen starten zaterdag om 14.30 uur. Vanaf 15.30 uur kunt u dat live volgen op TV Drenthe. De titelstrijd van de elite-mannen gaat over 197 kilometer. Zij beklimmen 54 keer de VAM-berg. Die wedstrijd start zondag om 13.00 uur en is vanaf 15.00 uur live te volgen op TV Drenthe

